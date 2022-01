MAYNILA—Isang Chinese na lalaki ang sinagip ng traffic aide mula sa kaniyang mga kidnapper sa Pasay City ngayong Martes.

Kuha sa dashcam ng isang netizen ang pangyayari kung saan nakaparada ang 1 van sa Domestic Road bandang alas-4 ng hapon. Sumunod na eksena ang biglang paglabas ng lalaking Chinese na sumisigaw at tila humihingi ng tulong.

Pinipigilan siya ng mga lalaki pero nagpupumiglas ang Chinese. Maya-maya, isang MMDA traffic aide ang lumapit at sa kaniya kumapit ang biktima. Inilayo ng traffic aide ang Chinese mula sa mga lalaki.

Ayon sa traffic aide, nairinig niya ang Chinese na sumisigaw kaya pumunta siya sa van.

“Lumapit ako, narinig kong, 'Help me. I don’t know them.' Mga dalawang beses niyang sinabi 'yun. Lumapit ako ng malapit, sabi ko hindi pala kayo kilala n’yan eh pakawalan niyo ’yan," aniya.

May humabol pa umano sa kanila para kunin ang biktima pero mayroon nang tumulong na mga gwardiya mula sa isang bangko sa lugar. Nang bigong makuha ang Chinese, tumakbong papalayo ang mga suspek lulan ng van.

Mula roon humingi na ng tulong sa mga pulis ang biktima at ang traffic aide.

Ayon kay Pasay City Police chief na si Col. Cesar Paday-os, software designer sa Pilipinas ang biktima at lilipat siya ng kumpanya.

Bilang bahagi ng application dito ay kailangan niyang magpa-swab test.

"Pagtapos ng swab niya, pagpunta niya sa sasakyan, may mga ibang foreigner doon so medyo nag-panic," aniy Paday-os.

Nakuha ng traffic aide ang plate number ng van at ayon kay Paday-os ive-verify nila ito sa LTO para malaman kung kanino ito nakarehistro.

Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang biktima.

Sabi ng traffic aide, labis ang pasasalamat sa kanya ng Chinese.

Pag-aaralan ng pulisya ang lahat ng video na nakuha nila at pipiliting kilalanin ang mga kidnapper para matukoy ang utak sa krimen. — Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News

KAUGNAY NA ULAT

