SEOUL, SOUTH KOREA – Inilunsad sa publiko ang librong “Katatagan” na naglalaman ng mga kuwento ng araw-araw na pakikipagsapalaran ng mga Overseas Filipino sa South Korea sa pangunguna ng Embahada ng Pilipinas sa Korea. Nauna nang nailunsad ng Embahada ang libro sa virtual launch noong December 5, 2021 bilang regalo sa mga kababayan noong Paskong Pinoy 2021.

Ang librong Katatagan: Tales of Faith, Strength and Resilience of Filipinos in South Korea (A COVID-19 Special)

Ayon pa sa Embahada, isa si Teresita Recinto, isang OFW, cancer survivor, at miyembro at volunteer ng Seoul Filipino Catholic Community o SFCC sa mga nagbahagi ng kanyang kuwentong sanaysay sa libro na may pamagat na “Alarm Clock.”

Si Teresita Recinto nang matanggap ang kanyang kopya ng "Katatagan"

“Isa po itong regalong hindi mapapantayan ng pera,” ayon pa kay Recito nang matanggap ang kanyang personal na kopya ng nasabing libro.

Naglalaman ang libro ng 13 sanaysay at 3 orihinal na komposisyong mga awitin mula sa mga Filipino sa Korea na humakot ng parangal sa nagdaang pagdiriwang ng 2021 Philippine Independence and Migrant Workers’ Day.

(from left to right) Welfare Officer Pops Deuna, Assistant Labor Attache Terelou Pimentel, Labor Attache Maya Valderrama, Ambassador Ma. Theresa de Vega, Dr. Joeffrey Calimag, Maria Luz Robregado at Ed Mallo.

“While the winning entries depict the struggles brought about by the pandemic, particularly for migrants whose voices are often underrepresented, and in some instances, even stifled, the essays likewise speak of hope and courage…

Katatagan is a perfect combination of inspiring messages and images, and also the commitment of everyone who took part in this joint project,” pahayag ni Ambassador Theresa Dizon-De Vega.

Umusbong ang konsepto ng librong nagpapakita ng katatagan at tibay ng mga Overseas Filipino sa pakikipagsapalaran sa South Korea mula na rin sa ideya ng POLO-OWWA at sa pakikipagtulungan ng Association of Filipino Educators in Korea o AFEK at ng Filipino Photographers in South Korea o FILIPOS.

(left) Labor Attache Maya Valderrama | (middle) Ambassador Ma. Theresa de Vega | (right) Dr. Joeffrey Calimag

Pinasalamatan naman ni Ambassador Theresa Dizon-De Vega ang production team ng “Katatagan” book na binubuo ng POLO Seoul sa pangunguna ni Labor Attaché Ma. Celeste M. Valderrama, FILIPOS sa pangunguna ng Presidente nito na si Ed Mallo at AFEK sa pangunguna ni Dr. Joeffrey M. Calimag, na kabilang sa dalawang official correspondents ng TFC News sa South Korea.