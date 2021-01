Paniniktik, ikinababahala ng mga nakasama ni Dacera sa hotel

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nangangamba pa rin sa kanilang kaligtasan ang mga akusado sa pagkamatay ng flight attendant na si Christine Dacera.

Ayon kay Kian Ang, may mga taong napapansin ang kaniyang mga kaibigan sa labas ng kanilang mga bahay.

“Wala pa ring tulog at nangangamba pa rin sa aming mga buhay dahil hanggang ngayon may mga sumusunod pa rin po sa amin kapag po kami ay lumalabas. Balita po namin, sa labas ng mga bahay namin may mga nakaabang din po na naka-surveillance,” pahayag ni Ang.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Ang na kanilang dinodokumento ang lahat ng ito.

“May mga nagpapanggap din po na mga taga opisina namin na nagpapapirma ngunit di po namin sila tinatanggap. Hindi po namin sila kilala at I think gusto po nila kaming kunin,” sabi ni Ang.

Magugunitang natagpuang sa bathtub ng isang hotel si Dacera na walang malay at walang pulso noong Enero 1 matapos na mag-party para sa salubong sa Bagong Taon.

Tinangka pa ng kaniyang mga kaibigan na isalba siya at dinala din sa ospital kung saan idineklarang dead on arrival ang 23-anyos na dalaga.

“Wala pa rin pong linaw sa aming kaso ngayon. Gumagawa pa rin kami ng aksiyon para po labanan itong inaakusa sa aming mga kaibigan,” sabi ni Ang.

Ipinag-utos na ng Makati City Prosecutor na i-release ang 3 akusado sa kaso. Itinanggi naman ng mga akusado na wala silang kinalaman sa pagkamatay ni Dacera at nakiusap din na alisin na ang reward money na ipinatong para sa kanilang pagsuko.

“Ngayon po hindi sila makapag-trabaho, wala silang kinikita. Hindi po sila allowed pumasok hanggang ongoing pa po ang case na ito at hindi namin alam kung hanggang saan ito,” sabi ni Ang.

FUND THE TRUTH

Dahil sa inaasahang gastusin para sa kaso, humihingi ng tulong pinansiyal ang kampo ng mga akusado.

“Kaya kami dumudulog sa public na tulungan kami na magkaroon ng fund para po sa legal expenses at saka sa mobilization na kakailanganin para po dito sa ongoing case.

Kasalukuyang 4 sa mga akusado ang kanilang tinutulungan sa pamamagitan ng fundraising campaign na kanilang inilunsad sa Facebook.

“Hindi po siya maliit na amount, malaking amount po kinakailangan namin. Ngayon po 4 ang tinutulungan naming mga kaibigan na talaga pong hindi kayang mag finance sa kasong ito,” sabi niya.

Ang apat na kaibigang tinutukoy ni Ang ay sina Valentine Rosales, Clark Rapinan, Rommel Galido, at John Pascual Dela Serna.

“Wala po silang trabaho. At the same time, sila rin po ang bread winner so kung hindi sila makakapagtrabaho hindi rin po sila makakapag-provide para po sa kanilang mga pamilya,” saad ni Ang.

Banggit ni Ang na tinatayang aabot mula P1 milyon hanggang P2 milyon ang gastusin sa kaso at posibleng humigit pa ito dahil hindi nila alam pa kung hanggang saan ito aabot.

“Kinakabahan kami kung hanggang kailan ito aabot dahil hindi namin alam kung magiging enough po 'yung funds na makukuha namin from the donation drive,” sabi niya.

Bukod sa Facebook page, nagbukas din sila ng GCash at email account para sa mga gustong tumulong sa kaso.



“Maraming nangba-bash sa aming kung bakit raw kami gumagawa ng ganitong fundraising para po sa kaso namin. Naiintindihan namin 'yun. Sana po naiintindihan din nila na lahat po ng mga kaibigan ko na tinutulungan namin ay nawalan po ng trabaho kung kaya ginagawa po namin ang fundraisiing na ito,” sabi niya.

Nangako naman si Ang na magiging transparent sila sa lahat ng matatanggap na donasyon.

“Wala pong maliit, wala pong malaking amount. Pag pinagsama-sama natin 'yan makakaipon po tayo ng enough funds. Sobra po kaming na-o-overwhelm sa dumarating po na donation at saka sa mga messages na ibinibigay sa amin,” sabi niya.

Nakatakda naman ang preliminary investigation sa kaso sa Enero 13.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC