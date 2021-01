Pamilya ng centenarian sa Angono, Rizal, hiling ang tulong sa delayed na P100k cash gift

MAYNILA - Humingi ng tulong ang pamilya ng isang centenarian mula sa Angono, Rizal para matanggap ang kaniyang P100,000 cash gift matapos na magdiwang ng ika-100 kaarawan.

Ayon kay Ruby Alminar-Mutya, hanggang ngayon ay hindi pa natatanggap ng kaniyang inang si Florencia Cabatbat Fernandez ang P100,000 cash gift mula sa pamahalaan matapos ang 100th kaarawan noong Peb. 27 ng nakaraang taon.

“Naaalala ng mother ko. Ini-expect niya nung birthday niya na iaabot sa kaniya. Sana po maibigay na sa kaniya,” sabi ni Mutya.

Watch more in iWantTFC

Sabi ni Mutya, buwan ng Mayo noong nakaraang taon nang isumite niya ang mga dokumento sa kanilang Municipal Social Welfare and Development Office sa Angono, Rizal pero hanggang ngayon na malapit nang mag 101 edad si Fernandez ay wala pa rin ang cash gift.

Nangako naman si Lani Tabios, ang section head ng Community-based Services Section ng Department of Social Welfare and Development ng Region 4A na nakasama na sa priority ang pangalan ni Fernandez.

“Within this first quarter ay maibababa po ang ating cash gift ni lola at amin itong ibibigay kaagad sa kanilang bahay para naman po ma-enjoy ni lola ang kaniyang P100,000,” sabi ni Tabios sa parehong panayam.

Kuwento naman ni Mutya na nais gamitin ng kaniyang ina ang pera para pambili ng pagkain at mga gamot niya.

“Umaasa po ako na tutuparin nila 'yung pangakong within the first quarter. Gusto po naming lahat na mapakinabangan ng nanay ko habang siya ay malakas pa po,” dagdag niya.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC