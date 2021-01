Arestado ang top most wanted person sa bayan ng San Ildefonso, Bulacan sa isinagawang manhunt operation nitong Martes.

Inaresto ng pulisya si alyas "Noel" sa Barangay Matimbubong sa San Ildefonso.

May 3 warrant of arrest ang suspek dahil sa mga kasong child abuse at rape.

Nasa P280,000 ang recommended bail sa dalawang kaso ng pang-aabuso sa menor de edad habang no bail naman sa kasong rape.‬

- ulat ni Gracie Rutao