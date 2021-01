'Mga posibleng imbakan ng COVID-19 vaccines handa na pero wala pang kumokontrata'

Dado Ruvic, Reuters/File

Handa na ang mga pasilidad na puwedeng pag-imbakan ng mga bakuna laban sa COVID-19.

Kung -70 degrees Celsius ang kailangan, gaya ng Pfizer vaccine, kaya ito sa Metro Manila.

Kung 2 hanggang 8 degrees Celsius naman gaya ng AstraZeneca, mas maraming cold storage ang puwedeng paglagakan.

Pero ayon kay Cold Chain Association of the Philippines President Anthony Dizon, kahit handa na sila, walang kumukontrata pa sa kanila.

"Kung totoo na darating na ang vaccine sa February at March, baka dapat ngayon pa lang dapat nilalatag na natin nang malinaw ang plano kung ano ang magiging involvement," ani Dizon.

Watch more in iWantTFC

Ayon pa kay Dizon, kung bakuna ng Sinovac ang unang makakarating sa Pilipinas, wala pa silang alam kung ano ang temperature requirement nito.

Para naman sa kompanyang Zuellig Pharma, na eksperto sa medical logistics, kailangan ngayon pa lang nakalatag na ang plano kung paano ipapadala ang bakuna sa mga probinsiya, lalo na sa mga liblib na lugar na dati na nilang nagawa.

"'Yong system namin kailangan din naming i-prepare, 'yong master data, kailangan namin i-setup ang produkto para pagdating ng product ire-receive na lang namin," ani Jannette Jakosalem, chief business officer sa Zuellig.

Nilinaw din ng mga eksperto na hindi pera o kontrata ang habol nila dahil may "special price" naman ang gobyerno, lalo't may aspetong serbisyo publiko ang proyekto.

"Ang request lang po namin is... Siyempre 'yong quality standards na mine-maintain namin also has a price so just to allow us to recover on our cost na hindi naman malugi ang kompanya," ani Jakosalem.

Ayon naman kay Health Secretary Maria Rosario Vergeire, maghintay-hintay lang ang mga eksperto sa cold chain dahil malapit na silang kausapin at posibleng kontratahin ng gobyerno.

Aminado si Vergeire na kakailanganin nila ang tulong ng pribadong sektor sa pag-imbak at pagpapadala ng bakuna sa mga probinsiya.

Pero nagpaalala ang mga eksperto na kailangan ng sapat na panahon para mailatag ang plano para iwas-bulilyaso.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News