Mga ilegal na tubong dinadaanan ng wastewater papuntang Manila Bay, ipinasasara

Ipinasasara ng Department of Environment and Natural Resources ang apat na ilegal na daanan ng wastewater papuntang Manila Bay. Larawan mula sa DENR

MAYNILA - Apat na culvert ang nadiskubre ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) na naglalabas ng wastewater papuntang Manila Bay.

Pawang ilegal ang mga tubo na nakakonekta sa mga culvert at wala sa listahan ng Department of Public Works and Highways, Metropolitan Manila Development Authority, at ng lokal na pamahalaan.

Ayon kay Environment Undersecretary Jonas Leones, una silang nagtaka dahil hindi bumubuti, bagkus ay lumalala ang water quality sa Manila Bay kaya dito na sila nag-imbestiga at nadiskubre nga ang mga culvert na dinadaanan ng mga wastewater.

Hinala ng DENR, mga lumang tubo pa ito na nailagay bago pa ang reclamation sa Manila Bay at bago pa maipatayo ang malalaking hotels at establisimyento sa lugar pero napapakinabangan pa rin hanggang ngayon.

Pinasasarahan na ito ng DENR para tuluyan nang magamit ang mga sewage treatment plants at malinisan ang tubig sa Manila Bay.

Ayon pa kay Leones, hindi pa matukoy kung aling mga establisimyento ang gumagamit sa mga tubo na ito kaya patuloy nilang babantayan kung alin ang mga maaapektuhan at hindi makakapaglabas ng wastewater dahil sa mga isinarang culvert.

Dagdag pa niya, maaaring magmulta at makasuhan ang mga establisimyentong mapapatunayang gumamit sa mga illegal pipes o sinadyang dumihan ang Manila Bay.

