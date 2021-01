Ina huli sa umano'y pambubugaw sa anak, 2 pang menor de edad

Watch more in iWantTFC

Arestado ang isang ina sa Dasmariñas, Cavite dahil sa umano'y pambubugaw sa kaniyang anak at dalawa pang menor de edad.

Ikinasa ng National Bureau of Investigation, Philippine National Police, at Department of Social Welfare and Development ang operasyon matapos makipag-ugnayan sa kanila ang Federal Bureau of Investigation (FBI) ng Amerika.

Naaresto kasi ng FBI ang isang Amerikano na bumili umano ng pornographic materials mula sa suspek.

Ayon sa report ng FBI, umabot sa US$2,000 o halos P100,000 ang ibinayad sa suspek.

Inaalam pa ng NBI kung may iba pang kasabwat ang suspek, lalo't nabatid na bumiyahe din ang Amerikano dito sa Pilipinas.

Ayon kay Janet Francisco, NBI anti-human trafficking division chief, hindi dahilan ang pandemya o paghihirap para gumawa ng mga ilegal na aktibidad.

Nasa pangangalaga na ng DSWD ang mga nailigtas na biktima

Kakasuhan naman ng child pornography ang suspek.

-- Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC