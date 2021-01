Ilang LGUs naghahanda nang magturok, tumanggap ng COVID-19 vaccine

MAYNILA - Inihahanda ng ilang ng lokal na pamahalaan ang mga magtuturok ng bakuna kontra coronavirus disease 2019 (COVID-19) sa kanilang mga lungsod, maging ang mga makakatanggap ng bakuna habang hinihintay pa ang pagdating ng suplay nito.

Ito ay habang paparating na ang suplay ng coronavirus disease (COVID-19) vaccine sa kani-kanilang lungsod.

Ayon kay Pasig City Mayor Vico Sotto, sinisimulan na ang pagsasanay sa 250 vaccinators o mga magtuturok ng bakuna sa lungsod. Aabot sa 150 ang galing sa lokal na pamahalaan, at 100 naman ang galing sa 15 ospital sa Pasig.

"Wala pa sa atin ang alam na kung kailan exactly darating ang mga bakuna sa Pilipinas. There are things that are beyond our control. This is a worldwide issue. Ang daming factors but what we can control, pinaghahandaan natin," ani Sotto.

Tutok din ang lokal na pamahalaan para mapaliwanag sa mga taga-Pasig ang bakuna para mabalik ang kumpiyansa rito at makapag-desisyon base sa tamang impormasyon.

Plano ring magpaturok ni Sotto kung makakatulong sa kumpiyansa ng publiko.

"Hindi po ako senior citizen. Hindi ako health frontliner. So wala po ako doon sa unang dalawang kategorya na makakatanggap ng vaccine natin. Pero kung ako po, willing ako. Pero sino ba naman ako para mauna?" ani Sotto.

Aabot na sa 400,000 bakuna ang na-order ng lungsod mula sa British-Swedish Pharmaceutical company na AstraZeneca. Pero patuloy pa silang nakikipag-usap sa iba pang supplier bilang pandagdag.

Aabot naman sa P20 milyon ang pondo ng Pateros LGU para pambili ng bakuna laban sa COVID-19. Magkakaroon din ng "massive" o malawakang information campaign ang LGU, ayon sa alkaldeng si Miguel Ponce.

Target nilang mabakunahan ang 50,000 hanggang 80,000 residente sa munisipalidad. Pero sa ngayon, wala pa umanong 1,000 ang nagpalista sa online registration form para sa vaccination program.

Magkakaroon din ng libreng bakuna ang Pasay City. Naglaan ng P250 milyong pondo ang lungsod, ayon kay Mayor Imelda Calixto-Rubiano.

Target ng lungsod na may 275,000 residente ang mabakunahan.

Aabot naman sa P200 milyong halaga ng bakuna ang in-order ng Mandaluyong mula sa AstraZeneca.

Sa pahayag, sinabi ng LGU na AstraZeneca ang napili ng lungsod dahil mas mababa ang presyo nito at mas madali mapamahagi dahil sa storage requirement.

Aabot din sa P200 milyon ang inilaan ng General Santos City para sa pondo sa pagkuha ng COVID-19 vaccine. Pero pinag-uusapan pa nila kung anong brand ang kukunin ng siyudad at kung sinong mga manufacturer ang kakausapin.

-- Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News

