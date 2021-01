Dry run ng COVID-19 saliva test ng PH Red Cross nagsimula na

Dry run ng COVID-19 saliva test ng Philippine Red Cross. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Umarangkada na ang dry run ng Philippine Red Cross para sa coronavirus disease (COVID-19) saliva test, na itinutulak nilang alternatibo sa swab test sa pagsusuri kung positibo sa nasabing sakit ang isang pasyente.

Aabot sa 1,000 samples mula sa iba't ibang ospital ang kinakalap ng Philippine Red Cross (PRC).

Ang proseso, dapat munang i-encode ang personal na impormasyon. Pagkatapos, bibigyan ang pasyente ng test kit na may lamang vial at straw.

Sa collection area, dudura sa vial ang pasyente gamit ang straw ang pasyente. Kailangan dito ang 1 milliliter na laway na specimen.

Ididiretso ang specimen sa laboratoryo para sa pagsusuri. Pero bago sumailalim sa test, hindi dapat kumain, uminom, nagmumog, at nanigarilyo sa loob ng 30 minuto.

Bahagi ang pagkuha ng 1,000 sample sa requirement ng DOH upang tuluyang maaprubahan ang saliva test na alternatibo sa swab test.

Unang kinuhanan ng specimen si PRC chairman at Sen. Richard Gordon.

"Dati hirap na hirap tayo pag tayo’y magpapa-swab, susundutin 'yung ilong natin, susundutin 'yung throat natin. Ngayon it is less invasive," ani Gordon.

Aabot umano sa 95 porsiyento ang concordance rate o pagkapareho ng resulta ng saliva test sa swab test. Aabot lang din sa P2,000 ang presyo nito.

"Kung positive ang saliva, malamang, positive ang swab - without the pain," ani kay Michael Tee, lead researcher sa pagsa-saliva test sa Philippine Red Cross.

Ayon sa Department of Health, agad na aaprubahan ang hirit na saliva test kung maayos ang magiging resulta.

"We already gave our statement to this. Hinihintay na lang natin matapos ng Philippine Red Cross ang additional recommendation ng ating mga eksperto sa kanila regarding this para mas maging accurate ang ating protocol for saliva as specimen," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

"Kung sakaling acceptable na po ang resulta, maaari nating umpisahan as long as 'yung testing kits na ginagamit ay kailangan pa ring may registration mula sa Food and Drug Administration," dagdag ni Vergeire.

Kapag nagbigay na ng go-ahead signal ang DOH sa saliva test kakayanin umano ng Red Cross na magproseso ng mahigit 40,000 sample kada araw.

-- Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News