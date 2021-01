Diskarteng 'government-to-government' sa pagbili ng bakuna kinuwestiyon

MAYNILA – Kasabay ng kaniya-kaniyang pagsisikap ng mga local government units (LGU) at pribadong sektor na makakuha ng bakuna sa COVID-19 ay ang pagtatanong ng ilang senador kung bakit kailangan na ito ang gawing diskarte.

Ayon kay Senate President Pro Tempore Ralph Recto, tila sinosolo umano ng national government ang pagkuha sa mga bakuna imbes na bigyang kapangyarihan ang mga lokalidad.

"It would appear na parang monopolized ng national government 'yung pagbili ng bakuna, eh kaya naman ng pribado bumili din para sa kanilang mga empleyado. Katulad na rin ng LGU na kaya namang bumili para sa kanila. So why limit all to the national government?" sabi ni Recto.

Sagot naman ng Food and Drug Administration (FDA), hindi pa handa ang mga pribadong kompanya para rito.

"Yung company po na magma-manufacture, hindi pa po magpapa-register, hindi pa po sila ready na magpa-register ng kanilang produkto for commercial distribution and for the use of general public. 'Yung data nila is enough lang po para humingi ng emergency use authority," ani FDA Director General Eric Domingo.

Ayon pa kay vaccine czar Sec. Carlito Galvez, hindi lang naman Pilipinas ang mayroong ganitong polisiya dahil ito ang umiral na regulasyon sa buong mundo.

"It's a global regulation... Most companies will not sell to the private considering this is a pandemic... So the arrangement is basically government to government... The vaccine company is authorized by themselves to only communicate with the government," sabi ni Galvez.

Nanindigan din ang Department of Health (DOH) na hindi maaaring kumilos nang walang pahintulot ng national government ang mga LGUs sa pagbili ng kanilang bakuna.

Para kay Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion, magkakaroon ng problema kung hindi idadaan sa gobyerno ang transaksiyon.

"Kasi 'yung AstraZeneca 'yung program nila na zero profit talagang dapat dumaan sa government. Ayaw ng AstraZeneca na ibenta dito sa private sector directly," aniya.

–Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News