COVID-19 cases nakitaan ng pagtaas matapos ang holiday season

MAYNILA – Higit isang linggo matapos ang holiday season ay nakapagtala muli ng pagtaas ng bilang ng bagong COVID-cases sa bansa

Mga bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas ngayong 2021:

Enero 2 - 1,097

Enero 3 - 891

Enero 4 - 959

Enero 5 - 937

Enero 6 - 1,047

Enero 7 - 1,353

Enero 8 - 1,776

Enero 9 - 1,952

Enero 10 - 1,906

Enero 11 - 2,052

Enero 12 - 1,524

Noong Lunes, pumalo ito sa higit 2,000, pinakamataas mula noong Disyembre 18, bago ang holiday season.

Ayon sa OCTA Research Group, sa Metro Manila, mula Enero 6, halos isang linggo pagkatapos ng bagong taon, lampas sa threshold na 1.0 ang reproduction number ng COVID-19 sa bansa, indikasyong mas maraming tao ang nahahawahan ng virus.

Tingin naman ng Department of Health (DOH), mas mainam na maghintay pa nang isang linggo para makita ang kabuuang epekto ng mga pagdiriwang noong holiday season, batay na rin sa incubation period ng virus.

May epekto rin umano ang pagbabalik-normal ng operasyon ng COVID-19 testing laboratories pagkatapos ng mga holiday.

"This has to be interpreted cautiously, kasi nga alam natin during the holiday period, medyo bumaba po ang laboratory outputs by as much as 30 percent, so ngayon lang po nagno-normalize ang ating functions ng laboratories natin and this might have some effect on the number of reported cases," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Ang mga kaso naman sa mga ospital, nananatili pa umano sa lebel na kayang tugunan.

"Tumaas bahagya ang census ng East Avenue Medical Center to about 60 percent to 65 percent utilization ng mga COVID beds namin compared to pre-holiday utilization, which is around 50 percent to 60 percent. Sa ngayon manageable pa ito," ani Dr. Alfonso Nuñez III, OIC medical center chief II ng pagamutan.

"Based sa census po kahapon, ay may 95 patients po na may COVID sa PGH, compared to mga 80 to 85 before the holidays... We’re a little bit less than 50 percent of our bed capacity for COVID," ani Dr. Jonas del Rosario, spokesman ng Philippine General Hospital.

–Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News