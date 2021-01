Barangay chairman patay sa pamamaril sa Malabon

MAYNILA - Patay ang isang kapitan ng barangay sa Malabon matapos siya pagbabarilin sa loob ng kanilang compound Lunes ng hapon.

Nakuhanan ng CCTV kung paano pumasok sa gate ng compound ang gunman atsaka pinagbabaril si Anthony Velasquez ng Brgy. Hulong Duhat.

Naisugod pa sa ospital ang biktima pero dineklara siyang dead on arrival.

Nakuhanan ng CCTV ang mga salarin na riding-in-tandem na agad nakatakas.

There's an ongoing manhunt for the assailants who are still at large. The City Government of Malabon has condemned the incident. @ABSCBNNews pic.twitter.com/xPFmdxUSB6