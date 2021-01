20 bus, natiketan matapos lumabag sa health protocols

MAYNILA — Binigyan ng ticket ngayong Martes ng mga kawani ng Inter-Agency Council for Traffic (I-ACT) ang hindi bababa sa 20 na bus na dumadaan sa EDSA-Santolan busway dahil anila sa hindi pagsunod sa health protocols laban sa COVID-19.

Sabi ni I-ACT team leader Col. Rosendo Borja, kabilang sa kanilang mga sinita ay ang hindi pagpapatupad ng one-seat-apart na utos ng pandemic task force na mahalaga para mapatupad ang physical distancing sa mga pasahero.

Ngayong Martes ang unang pagti-ticket sa mga bus at ilang linggo na aniya silang nagbabala at nagpaalala sa mga bus drivers, kundoktor, at maging operators nila tungkol sa pagsunod sa health protocols.

Aniya, dapat nasa 50 porsyento lang ang kapasidad ng mga bus kaya nasa 25 hanggang 30 lang ang mga pasaherong dapat isinasakay nila.

“Ang kinonduct namin na operations kanina ay iimplement talaga namin iyong 7 commandments dahil marami sa mga bus na nagbibyahe sa EDSA carousel na violators. Karamihan iyong seating capacity nila hindi nila minemaintain ang one seat apat, iyan ang mga hinuhuli namin,” paliwanag ni Borja.

Kabilang sa mga nasita ay isang bus na saktong nagsakay ng pasahero sa Santolan station.

“Ang masaklap ginamit pa na ang I-ACT daw ang nag-utos ng seating, eh ang linaw-linaw na ako ang team leader dito talagang sinabi ko na huwag makialam ang I-ACT diyan, sabi niya sorry daw sir, sorry,” aniya.

Paliwanag naman ng bus driver, sinusunod naman nila ang one-seat apart pero sadyang naaktuhan na hindi nila napansin kung saan umupo ang pasaherong kakasakay lang.

“Iyon lang naman ang nakita nilang isa eh, may bumabang isa tapos may umakyat na isa, iyon pala umupo doon tapos ang sabi dikit-dikit na daw…. Wala tayo magagawa… gobyerno, wala naman tayo magagawa, lahat naman sinabi namin sa pasahero namin,” sabi ng bus driver na si Gerry Muaña.

Tuloy-tuloy naman ang paniniket ng I-ACT hanggang sa matuto aniya ang mga bus drivers at kundoktor na seryosohin ang health protocols para sa kaligtasan ng mga pasahero.

— Joyce Balancio, ABS-CBN News