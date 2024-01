Pinay recruiter, idinemanda dahil sa umano'y alok na pekeng trabaho sa Poland

POLAND — Lumantad ang mga Pinoy para magreklamo laban sa umano’y agency na nangakong makapagbibigay ng trabaho sa Poland sa mga kapwa Pilipino, kapalit ng malaking placement fees.

Sa exclusive interview ng TFC News, naglabas ng kanilang hinaing laban sa isang agency na nag-organisa ng orientation event noong April 2022 sa isang hotel sa Geneva, Switzerland.

Si Iluminada “Lumen” Panabe Bovbjerg ang umano’y nag-orient at nangako ng magandang oportunidad sa Poland. Nakahikayat ng marami na mag- down payment para sa mga trabahong inaalok sa kanila.

Si Iluminada “Lumen” Panabe Bovbjerg (gitna)

Sabi umano ni Bovbjerg sa mga Pilipinong dumalo, mula 2006 pa siya tumutulong sa mga kababayan na makapagtrabaho sa 26 bansa sa Europa tulad ng France, Germany, Italy, Poland at Switzerland.

Nagpakilala si Bovbjerg bilang permit at visa expert consultant sa Europa at mga Schengen countries at may-ari ng isang foreign employment company.

Sa orientation, ipinaliwanag din umano ni Bovbjerg ang proseso mula verification at accreditation ng job order sa POLO at POEA, visa application, pagbili ng ticket, hanggang sa makarating sa Poland, pagbubukas ng bank account, paghahanap ng matutuluyan at residency application.

Lumalabas na nagbayad ang mga nagrereklamo kay Bovbjerg ng 1,000 hanggang 3,400 Swiss Francs o katumbas ng 60,000 hanggang 200,000 pesos.

Ayon kay Ofelia Molina, household service worker sa Geneva, ang matatamis na salita ni Bovbjerg ay puno umano ng kasinungalingan dahil imbes na matulungan ang mga kaanak sa Pilipinas ay lalo pa silang nabaon sa utang.

“Marami kami umattend siyempre akala namin makakatulong pero na-scam lang pala kami lahat. Nag-down payment kami, ang sabi five to seven months makakaalis na ang aplikante pero hanggang ngayon wala pa rin. Andami niyang mga alibi,” sabi ni Molina.

Mahigit isang taon na ang lumipas ay walang pa ring natanggap na trabaho ang mga aplikante, kaya't marami sa kanila ang nagpasyang humingi na ng refund.

Sa kabila ng paulit-ulit na pagtangka na makipag-ugnayan kay Bovbjerg, patuloy lamang ito sa pangangako na magbibigay ng refund.

Si Remalyn Solero na isang nanny sa France ay nagbigay ng €3,600 o katumbas ng ₱220,000 para makuha ang kapatid sa Pilipinas.

Pero walang ibinigay na kontrata o kahit anong dokumento si Bovbjerg kapalit ng placement fee. Dismayado si Solero dahil inutang pa niya ang pera at kailangang bayaran na may interes.

“Yung pinadala ko sa kanya yun ung inutang ko tapos ung sa kapatid ko yung 70 thousand ipon ko po yun. Kaya po sobrang stress po ako kanya. Gusto kong sampahan ng kaso or kaya makulong nalang siya”, sabi ni Solero.

Sa group chat ng mga aplikante sa Pilipinas, dumarami ang reklamo at galit na galit sa hindi pagtupad ng ahensya ni Bovbjerg sa kanilang pangako.

Lalo na ang mga kabayang walang trabaho, refund lang ang inaasahan dahil nalubog na sa utang.

Nananawagan sina Molina, Solero at iba pang biktima ng suporta at agarang aksyon mula sa Philippine Embassy sa Poland upang makialam at ilantad ang pinaghihinalaang panloloko at illegal recruitment ng ahensya ni Bovbjerg.

Samantala, sinampahan naman ng kasong estafa si Bovbjerg ng mga biktima sa Pilipinas. Nag-issue ng warrant of arrest na may case number 23-0497 to 23-0500 ang Municipal Trial Court ng San Fernando, Pampanga laban kay Bovbjerg noong November 14, 2023.

PANIG NI BOVBJERG

Nagbigay ng kanyang panig si Bovbjerg sa TFC News at sinabing mayroon siyang agency sa Europe at Pilipinas at nag-o-offer ng travel services, pero nagsara na ang mga ito noong Disyembre 2022.

Sa loob ng tatlo hanggang anim na buwan ay aayusin umano niya ang mga pending na aplikasyon at ang refund na hinihingi ng mga aplikante.

“Kahit kailan wala akong sinabi na tatakikuran ko sila or hindi ko aayusin. It takes time, the most hindi ko naman pinabayaan. I’m willing to fix both, willing to wait na makaalis under work. I redirect them, pero ang mga nag back out I’m also willing to refund, pero hindi naman sabay-sabay kasi nakagastos din naman ako”, ani Bovbjerg.

Paliwanag pa ni Bovbjerg mayroon pa rin siyang local hiring agency na tumutulong sa mga Pinoy sa Poland para magkatrabaho.

Dito umano siya nakakakuha ng komisyon galing sa mga employer na ibinabayad niya sa mga nagre-refund. Walang ibinigay na kahit anong kasulatan si Bovbjerg sa mga aplikante na nagbayad sa kanya dahil kung hindi man daw makaalis ang aplikante ay ibinabalik naman daw niya ang naibayad ng mga ito.

Sinubukan naman ng TFC News na kuhanin ang panig ng Philippine Embassy sa Poland pero wala pa itong ibinibigay na opisyal na pahayag.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Africa tumutok sa TFC News sa TV Patrol.