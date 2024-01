Puwede nang magpakonsulta nang libre ang mga residente ng 10 "Enlisted Men's Barrio" (EMBO) barangays sa lahat ng mga health center ng Makati, ayon sa lokal na pamahalaan.

Ayon sa LGU, direktiba ito ni Mayor Abby Binay.



Maaaring pumunta ang mga residente sa pinakamalapit na health center.



Ang mga health center ay bukas Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. to 5 p.m.



Mayroon ding 24/7 primary xare center sa Barangay Palanan.

Samantala, binuksan ng lokal na pamahalaan ng Taguig sa Embo barangays ang health programs nito na Home Health at Doctor on Calls na layon umanong gawing abot-kaya ang pagpapaabot ng serbisyo sa mga pasyente.

Tinututukan ng Home Health ang mga bedridden na pasyente.



Bukas ang serbisyo na ito mula Lunes hanggang Biyernes 8 a.m. hanggang 5 p.m.



Serbisyong medikal naman na 24/7 ang hatid ng Doctor on Call (DOC) para sa mga residente. Binubuo ito ng mga lisensiyadong doktor at rehistradong nurse.

May kasama ding ambulansya na may sapat na kagamitan para sa agarang pagtugon sa mga medical emergency at iba pang pangangailangan. Available ito Lunes hanggang Linggo at kahit holidays.



Tatawag lamang sa (0919) 079 9112 para sa Doctor on Call at sa (0961) 704 4701 para sa Home Health service.

Watch more News on iWantTFC

Matatandaang nagkaroon ng sigalot sa pagitan ng Makati at Taguig patungkol sa ilang barangays na kalauna'y pinagkaloob sa Taguig base sa isang Supreme Court ruling.

Kasama sa mga pinagtalunan ang mga anila'y pagkakaiba sa serbisyong pinagkakaloob umano ng dalawang siyudad, partikular na sa usaping social services at healthcare.

Matatandaan din na nitong Enero ay binuksan na din ng Taguig ang kanilang Telekonsulta sa Embo barangays na nawalan ng heath benefits.

Watch more News on iWantTFC