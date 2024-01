Screengrab mula sa contributed video

MAYNILA – Inaresto ng pulisya ngayong linggo ang second most wanted sa Project 4, Quezon City dahil sa kasong statutory rape.



Sabi ng pulisya, dinakip ang 40-anyos na suspek nitong Lunes sa Aurora Boulevard matapos ilabas ng Regional Trial Court Branch 106 ang warrant of arrest.



"As routine ng ating personnel, vinerify, pinuntahan ang address kung saan nakasulat sa warrant of arrest to verify kung may ganitong taong nakatira doon," sabi ni PLt. Col. Jewel Nicanor, officer in charge sa Project 4 police station.



Inabangan ng pulisya ang pag-uwi ng 40-anyos sa address nito sa may Aurora Boulevard dahil nasa trabaho pa raw ito.



"Around 10:20 ng gabi… positively identified yung subject ng warrant natin. That is why nai-serve ang warrant of arrest,” sabi ni Nicanor.



Dagdag niya, non-bailable ang krimen at base sa reklamong inihain laban sa suspek, ginahasa umano nito ang menor de edad na pamangkin ng kanyang karelasyon.



Nakadetene ang suspek sa police station ng Project 4. Humingi ang suspek ng tawad at isa pang pagkakataon sa biktima at mga kaanak nito.

