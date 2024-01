Tinatayang 985 na pulis ang ipinatanggal sa serbisyo simula noong July 1, 2022 hanggang January 3, 2024 dahil sa iba't-ibang kaso, ayon sa Philippine National Police.

Sa tala ng PNP sa nasabing bilang, 108 ang sangkot sa iligal na droga.

Kabilang dito ang 1 commissioned officer, 60 na Police Non-commissioned officer at 5 non uniformed personnel.

Bukod sa natanggal sa serbisyo, 230 naman ang napatawan ng demotion, at 10 dito sangkot sa iligal na droga. Aabot sa 1,701 ang nasuspinde, kung saan 60 dito ang sangkot sa iligal na droga.

Nasa 134 ang tinaggalan ng sweldo, 694 ang pinagsabihan, at 79 ang na-restricted.

Habang 109 ang natanggalan ng benepisyo kung saan walo dito ay sangkot sa iligal na droga.

Sa kabila naman ng bilang ng mga pulis na sangkot sa iligal na droga, iginiit ni PNP Chief Gen. Benjamin Acorda Jr. na hindi ito nakakalarma dahil maliit lang aniyang porsyento ito sa buong police force at agad nilang inaaksyunan ang ganitong kaso.

"From July 2022 to date to my understanding there are more or less 3,932 PNP personnel who were meted penalties. So tuloy tuloy yan. that is drug related. So these penalties ranges from dismissal from service, demotion, suspension. Pagdating sa percentage, it's .25 percent of all police force," ani Acorda Jr.

Pinabibilisan din ni Acorda ang pag-iimbestiga sa 177 police officers sa Metro Manila na nahaharap sa kasong may kinalaman sa iligal na droga na nauna ng nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Sinabi ng opisyal na tuloy-tuloy ang kanilang internal cleansing sa hanay ng PNP.

Sa New Year's Call sa Camp Crame naman kahapon, binigyang-diin ni Acorda sa buong hanay ng PNP na mas paiigitingin nila ang illegal drugs campaign at iba pang police operations.

Aminado ang opisyal na nanatiling problema ang iligal na droga.

Binigyang-diin din nito na mas magiging agresibo ang kanilang mga operasyon.