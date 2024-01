MANILA - The Civil Service Commission is now accepting nominations for the 2024 Search for Outstanding Government Workers, which aims to recognize government employees who have exemplified dedication and commitment to their work.



“Ang objective po nito ay para ma-inspire ang ibang kawani ng gobyerno para maging mas masigasig sa pagbibigay ng serbisyo publiko; iyong mapipili po dito ay paparangalan ng Presidente ng Republika ng Pilipinas,” CSC Commissioner Atty Aileen Lizada said in a televised briefing.



"Ang mga regional offices ng CSC po nationwide ay tatanggap ng mga nominations hanggang March 31, 2024 po,” she said.



Lizada said the annual search has 3 categories: the Presidential Lingkod Bayan Award, the Dangal ng Bayan award, and the Civil Service Commission Pag-asa Award.



“Unang-una ang Presidential Lingkod Bayan Award, batay ito sa Executive Number 508 series of 1992. Ito ay parangal para sa outstanding work performance and contributions na may national, kabuuan, nationwide impact po. Ang pangalawang kategorya po ay ang outstanding public official and employee award or Dangal ng Bayan award ay isang parangal para sa nagpapakita ng consistent ethical behavior ayon sa Republic Act Number 6713 o mas kilala pong Code of Conduct and Ethical Standards for Public officials and employees,” she said.

“At ang pangatlo po ay ang Civil Service Commission Pag-asa Award. Batay po ito sa Executive Order Number 292 at ang Implementing Rules and Regulations nito ay para po sa natatanging kontribusyon na nakakatulong sa isang opisina, ahensiya, community o rehiyon.”



Lizada said the winners of the Presidential Lingkod Bayan at Dangal ng Bayan Award categories will be automatically promoted to the next higher position based on their qualifications.



“Mayroon tayong cash rewards na P200,000 para sa mga individuals na mananalo po at P100,000 para sa bawat miyembro ng isang grupo na may hanggang limang miyembro,” she said.



“Mayroon po tayong one-time medical check-up na valid sa loob ng isang taon mula sa date po ng pagtanggap ng parangal. Mayroon din po tayong scholarship grant sa alinmang partner na educational institutions ng CSC. Mayroon din po tayong gold-gilded medallion mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas at nagpapasalamat po kami sa BSP para sa kanilang suporta. And, mayroon din po tayong trophy or plaque with citation,” the official added.