Panukalang pagbura sa utang ng mga magsasaka, umusad sa Senado

Nag-aani ng palay ang isang magsasaka at kaniya apoo sa Baliwag, Bulacan, Hulyo 10, 2022. Jire Carreon, ABS-CBN News/File



MAYNILA — Bubuo na ng technical working group ang Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform kaugnay sa panukalang batas na nagsusulong ng condonation o pagbura sa mga utang na bayarin sa lupa ng mga magsasakang agrarian reform beneficiaries (ARB).

Naging mabilis lamang ang pagdinig ng komite dahil wala namang ahensya na tumutol sa panukala.

Sabi ng chairperson ng komite na si Senador Cynthia Villar, dahil sa kakulangan ng suporta sa mga ARB, natetengga lang ang ilan sa mga ipinamahaging lupa dahil walang kapital na magagamit para makapagtanim.

Ang debt condonation na kanilang isinusulong ay magbibigay anya sa mga ARB ng pagkakataon na magkaroon ng titulo at magamit ang kanilang lupa bilang collateral.

Sa ngayon ang obligasyon ng ARB sa lupa na ibinigay sa kanila sa ilalim ng Land Reform Law ay may taunang interest na 6 percent at dapat mabayaran sa loob ng 30 taon.

Pero 17 porsyento lang ng mga benepisyaryo ang nakakapagbayad ng kanilang amortization.

"Without consistent support services to the beneficiaries, some of the land holdings that were given to ARBs were now being illegally leased out while some becomes idle lands as farmers do not have capital to sustain production," ani Villar.

Suportado ng Department of Agrarian Reform ang panukala.

Sabi ni DAR Undersecretary Luis Meinrado Pangulayan, malaking tulong ito sa mga magsasakang nalubog na sa utang.

"The Department of Agrarian Reforms fully supports the passage of the legislation that provides for the condonations of all loans of agrarian reforms beneficiaries. Such legislation supports the presidents commitment to emancipate agrarian reform beneficiaries from agrarian reform debt burden," ayon sa opsiyal.

Sakaling maging batas, ang condonation ay aabot sa P57 billion na pakikinabangan ng 674,602 agrarian reform beneficiaries.

Suportado rin ng LandBank of the Philippines ang panukala.

Ayon kay Landbank of the Philippines Vice President Marife Lyn Pascua, ang kabuuang halaga ng condonation ay aabot sa P57.84 billion as of Dec. 31, 2022. Sakop nito ang 650,431 na benepisyaryo.

Sa nasabing bilang, 264,426 magsasaka lang ang may accounts sa LandBank at 386,005 ang walang accounts sa Landbank.

Kaya tanong ni Senator Villar, kung mapapasama ba sa condonation program ang mga walang accounts at individual titles?

Sabi ni Pascua, kahit ang mga wala pang individual titles ay pupwede pa ring makinabang sa condonation dahil may listahan naman ang DAR at magbibigay rin sila ng certificate of condonation.

"This may be covered by condonation because the DAR has the listings of all these accounts, then the DAR has to issue Certificate of Condonation which will be annotated on the individual titles on the Registry of Deeds," aniya.

Watch more News on iWantTFC