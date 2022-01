Tao sa mall, kalye nabawasan sa pag-alagwa ng omicron cases

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Napansin ng mga alkalde sa Kamaynilaan na kumakaunti na ang lumalabas sa harap ng banta ng omicron variant at sa paglabas ng kautusan na limitahan ang paggalaw ng mga hindi bakunado kontra COVID-19.

"Kakaikot ko lang ngayon and I am not seeing a lot of people. Napakakonti ng nasa kalye, napakakonti ng nasa mall. Naiintindihan ng ating mga mamamayan sa sarili nila, kahit walang hinuhuli, kahit walang multa, kahit hindi tinataas ang alert level," ani San Juan Mayor Francis Zamora.

"Naiintindihan nila dapat manatili sila sa loob ng kanilang tahanan kung hindi naman importante ang paglabas nila ng bahay," dagdag niya.

Ito rin ang napansin ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, na nagsabing kahit hindi itinaas ang alert level ay nagpipigil na sa paglabas ang mga tao.

Nabawasan din sa Muntinlupa ang mga dumadagsa sa mga mall simula pa noong weekend, ayon sa public information officer ng siyudad na si Tez Navarro. Mas dinudumog umano ngayon ang mga lugar na may vaccination site.

"Actually over the weekend lumabas po ako nakita ko po talagang nabawasan ang pagpunta ng mga tao sa malls dahil aware naman po sila lahat na tumataas ito dahil ang pagdami ng nagkakaroon ng sakit," ani Navarro.

"Not really ghost town kasi may mga [vaccination] sites kami du'n eh. 'Yung iba bago pumunta or after ng kanilang scheduled vax kumakain, bumibili, pini-pick-up 'yung food nila. So meron pa rin naman po, may naggo-grocery pa rin naman po," dagdag niya.

Maluwag din ang mga pangunahing kalsada sa Las Piñas, at nabawasan na ang mga customer ng standalone businesses ng mga restoran.

May mga umiiwas na ring lumabas sa Pasay City, ayon kay Mayor Emi Calixto-Rubiano.

Nalimitahan din ang punta ng mga tao sa Baclaran sa Parañaque at Divisoria sa Maynila.

May ilan ding negosyo sa Marikina na napilitang magsara dahil kakaunti na ang mga customer, ayon sa alkaldeng si Marcy Teodoro.

Nagpapatuloy naman ang ayuda ng Quezon City sa kanilang displaced workers, habang nagpapatuloy ang food boxes para sa mga taga-Muntinlupa.

Pagkain naman gaya ng manok, sayote, munggo, saging na saba, delata, at bigas ang ayuda ng Pasay sa mga apektadong residente.

Ang ilang siyudad gaya ng San Juan at Marikina, paghahandaan pa ito. Ang Marikina, kailangang humingi pa ng ayuda sa national government habang ang San Juan "medyo kailangang pag-ipunan nang mabuti," ayon kay Zamora.

-- Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News