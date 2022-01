MAYNILA— Dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19, napilitan na rin ang Office of the Ombudsman na pansamantalang magsara bilang bahagi ng kanilang precautionary measures para maiwasan ang patuloy pang pagkalat ng virus.

Sa isang memorandum nitong Linggo at pirmado ni Ombudsman Samuel Martires, inanunsyo na pansamantalang sarado ang lahat ng mga opisina nito hanggang sa Jan. 19, 2022.

Inaasahang magkakaroon ng skeleton workforce ang Ombudsman simula sa Jan. 20, 2022 na magre-report sa kanilang Public Assistance Bureau, Central Records Division, CREMEB-Luzon, CREMEB-MOLEO, OSP-Records Office, Finance and Management Information Office, General Administrative Office, Management Information System Service at Human Resource and Management Division.

Ipinatitiyak ni Martires sa mga pinuno ng naturang mga tanggapan na lahat ng mga empleyadong magrereport sa opisina ay wala dapat anumang sintomas ng COVID-19.

Dapat rin aniya ay mayroong negatibong RT-PCR o antigen test results at hindi rin dapat na-exposed sa pasyenteng nagpositibo sa COVID-19 sa loob ng nakalipas na 10-araw bago pumasok sa opisina.

Ipinasusumite din kay Assistant Ombudsman Jose Balmero ang listahan ng mga papasok na empleyado sa kada linggo.

Ang oras ng pasok ng mga manggagawa ay simula 8 a.m. hanggang 3 p.m. para bigyang daan din ang paglilinis at disinfection sa bawat work areas.

Dahil dito, magsisimula ang paghahain o filing ng mga pleadings, motions, affidavits at iba pang mga dokumento simula Jan. 20.

Ang mga aplikante para sa OMB clearance ay maaari pa rin namang magsumite ng kanilang aplikasyon o maaari itong ihulog sa drop boxes sa Ombudsman, Quezon City entrance gate o i-submit sa pamamagitan ng electronic mail sa ombclearance@ombudsman.gov.ph

Magtutuloy naman ang naka-schedule na bakunahan para sa booster shot ng mga empleyado ng Ombudsman at kanilang pamilya sa Miyerkoles at sa Huwebes.

Ang mga nakalista para sa booster shot na hindi makakapunta sa kanilang orihinal na schedule ay maaaring makipag-ugnayan sa safety and health committee para sa bagong schedule ng booster shot.

Nakakaranas ng pagtaas ng COVID-19 cases ang bansa sa kabila ng pinaniniwalaang local transmission ng omicron variant.

Nitong Lunes, higit 33,000 ang bagong kaso na naitala ng Department of Health— ang pinakataas na nakumpirma sa loob ng isang araw.

— Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News

BALIKAN

