Matagumpay na napaanak ni FO3 Eldrin Cadiz ng Bureau of Fire Protection at iba pang kasamahang bombero sa bayan ng Aroroy, Masbate ang isang 39-anyos na nanay na inabot ng panganganak sa tabi ng kalsada Martes ng hapon.

Ligtas sa panganganak ang nanay at ang kambal nitong sanggol na mga lalaki sa Sitio Indiana Farm, Barangay Talabaan.

Registered nurse si Cadiz at dati na ring nagtrabaho sa isang ospital at lying-in clinic sa Aroroy bago naging bombero kaya may sapat na kaalaman sa pagpapaanak.

"Galing daw po siya sa kanilang bahay at bababa sa bayan kasama ’yung kanyang nanay. Kaya lang habang naglakakad, inabutan ng pagputok ng tubig sa tiyan. Kaya du’n na mismo sa damuhan sa tabi ng kalsada, du’n na siya inabot ng panganganak. Then, tumawag sa amin ’yung Aroroy PNP humingi ng responde, kasi alam naman nila na lahat naman nirerespondehan namin at alam na may nurse sa amin, kaya pinuntahan namin," ani Cadiz.

Napaanak daw ni Cadiz ang nanay sa loob lang ng kalahating oras.

Binigyan din ng mga bombero at pulis ng tulong pinansiyal ang nanay na labis umano ang pasasalamat sa kanila.

Ito na raw ang ika-3 beses na panganganak ng nanay.

"Nagpasalamat po yung nanay at ang sabi nga gagawin daw kaming ninong, kaming mga tumulong. Sabi nga daw ng lola, ipangalan daw po sa pangalan ko," ani Cadiz.

Nasa rural health unit na ng Aroroy ang mag-iina para sa neonatal and medical assessment.

Pinatunayan ni Cadiz at iba pang kasamahang bumbero na hindi lang sa pagresponde sa sunog sila maaasahan, kundi maging sa iba pang emerhensiya gaya ng pagpapaanak. — Ulat ni Karren Canon

MULA SA ARKIBO

Watch more on iWantTFC