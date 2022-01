Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Marami sa mga kawani ng Department of Health (DOH) ang naka-quarantine kaya't natatagalan ang pagproseso ng RT-PCR tests ng ilang nagpapa-test kontra COVID-19.

Ito ang ipinaliwanag ng ahensiya sa harap ng pagdami ng mga naitatalang kaso ng COVID-19 sa bansa, at sa mabagal umanong turnaround time ng mga resulta ng mga nagpapa-swab test nitong mga nakalipas na araw.

Ayon kay DOH Secretary Francisco Duque III, nasa 67,000 indibidwal ang nagpapa-swab kada araw ngayong kasagsagan ng pagkalat ng sakit sa bansa.

“Kasabay ng pagtaas rin ng demand for testing. Pero mayroon pa rin pong mga laboratoryo na hindi po nakakapagsumite ng kanilang mga resulta sapagkat ilan po sa kanila ay nag-a-isolate o 'yung iba nagka-quarantine dahil sila din po ay nagkaroon ng infection," ani Duque.

Dahil dito, pakiusap ng Philippine Association of Medical Technologists na unawain sana ng publiko ang pagkaantala ng pagte-test at paglalabas ng mga resulta.

"Sa sobrang dami pong nagpapa-test ngayon, talagang pagod na pagod na po ang mga medtech. Kami po ang nagsa-swab ng mga samples sa mga patients, kami din po ang nagpro-process. Kumbaga kami po ang mismong nakaharap sa virus sa loob ng laboratory," ani PAMET President Rommel Salceda.

"Sana wag po kayo magalit kung natatagalan ang resulta. Ang dami po naming prino-process ngayon na mga samples at tinitiyak naman po namin na maibibigay at tama ang mga resulta," dagdag niya.

Naipamahagi na rin ng DOH ang mahigit 200,000 antigen test kits sa mga rehiyon na may COVID-19 outbreak at maging sa mga lugar kung saan puno na ang testing laboratories.

Pero paalala ng mga opisyal, kailangang medical workers pa rin ang mag-swab sa mga pasyente kahit na antigen test lamang ang gagamitin sa bahay.

“Kailangan maging maingat tayo sa paggamit ng ganitong mga test kits because it can lead to misuse and misinterpretation. Mayroon pong teknikal na proseso para magkolekta ng mga specimen… At kailangan maintindihan ng maigi ng ating mga kababayan so that they can get accurate results," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

May dalawang manufacturers na rin ng self-administered COVID-19 test kits ang nag-apply ng certificate of product registration sa Food and Drug Administration.

"Kaya wala pa po sa merkado ng Pilipinas ito ay dahil kakasumite pa lang po ng manufacturers ng kanilang application to register their product at hindi po dahil hindi sila nakapasa doon sa regulatory clearance na ating prinoproseso," ani Vergeire.

Ayon sa DOH, maaaring hindi na kakailanganing i-test ang lahat ng nagpapakita ng sintomas ng COVID-19 maliban kung senior citizen at mga indibidwal na nasa mas vulnerable na sector.

"That’s really where a lot of countries are going now kasi it’s becoming less and less efficient to have to test every single sick person na alam naman natin karamihan diyan bakunado, hindi sila mamamatay kasi nagmimistulang trangkaso na lang yan," ani DOH Technical Advisory Group member Dr. Edsel Salvana.

Ipinag-utos na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbili ng mas marami pang RT-PCR tests para matugunan ang pangangailangan sa bansa.

“We also need to increase the RT-PCR testing capacity in NCR Plus areas so as to handle the influx of tests and to ensure that laboratories are operational seven days a week. Ang universal complaint talaga is kulang ang --- ang facilities ng ano, itong RT-PCR. We need to buy more," ani Duterte.

-- Ulat ni Katrina Domingo, ABS-CBN News