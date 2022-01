Pansamantala munang isinara ang Land Transportation Office central office at ilan pa sa mga tanggapan ng ahensiya simula Martes, Enero 11.

Pahayag ng LTO na kailangang isara ang mga opisina para sa disinfection procedures at upang makasailalim sa wastong quarantine protocols ang mga nagpositibong LTO personnel sa COVID-19 at kanilang mga naging close-contact.

Ilan sa mga apektadong opisina ang mga sumusunod:

- LTO NCR East

- Regional Office

- Diliman District Office

- Quezon City Licensing Office

- Quezon City Licensing renewal Office

- North Motor Vehicle Inspection Center

- PUV Vehicle Registration Center

Operational naman ang iba pang mga tanggapan na wala sa nabanggit na listahan.

Pinalawig din nila ngayon ng karagdagang 2 buwan ang validity ng mga lisensya na mag-eexpire na sa mga susunod na buwan.

Narito ang listahan ng mga buwan na ngayon ay mayroong extension of validity:

January 2022 - Extended until March 31, 2022

February 2022 - Extended until April 30, 2022

March 2022 - Extended until May 31, 2022

Para sa karagdagang tanong maaaring tumawag sa 89229061 to 63.

MULA SA ARKIBO

Watch more on iWantTFC