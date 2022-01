SINGAPORE – Inilunsad ng Embahada ng Pilipinas sa Singapore ang coffee table book na 50 Years of Golden Friendship: Philippines-Singapore noong November 26, 2021 sa Ngee Ann Kongsi Auditorium sa National Gallery of Singapore.

(from left to right) Ms. Cristy Vicentina; Ms. Lorah Luah Sy; Ms. Constance See, Director-General, Southeast Asia II Directorate, Ministry of Foreign Affairs; Mr. Wilford Wil Ong, Chief of Staff of Amb. Yap; H.E. Joseph del Mar Yap, Philippine Ambassador to Singapore; Atty. Ranvir Kumar Singh, Honorary President of the Philippine Bayanihan Society (Singapore); Dr. Luis Neves, Vice President of Animal Care at Mandai Wildlife Group (MWG); Ms. Margarita Locsin-Chan, consultant, business development and strategic communications; Mr. Darius Lim, Assistant Chief Executive Officer, Singapore Business Federation; Mr. Jose Isidro “Lito” Camacho)

Ayon sa Embahada, kabilang sa highlights sa nasabing libro ang 27 events at activities noong taong 2019 bilang pag-alala sa Golden Jubilee ng paglulunsad ng diplomatic relations sa pagitan ng PH at SG. May 16, 1969 pormal na nagsimula ang full diplomatic relations ng dalawang bansa.

(left) Ms. Constance See, Director-General of the Ministry of Foreign Affairs (MFA) of Singapore | (right) PH Ambassador to Singapore Joseph del Mar Yap

Ayon kay PH Ambassador to Singapore Joseph del Mar Yap, ang opisyal na paglulunsad sa coffee table book ay kasabay ng ika-28 commemorative activity ng malalim at matatag na pagkakaibigan ng PH at SG.

Ang cover ng coffee table book na 50 Years of Golden Friendship: Philippines-Singapore

Samantalang ang cover ng libro ay mula sa pinintahan ng internationally acclaimed Filipino visual artist na si Pacita Abad na Singapore Alkaff Bridge. Ayon pa sa Embahada, ang Alkaff Bridge ang kinokonsiderang kauna-unahang ArtBridge sa Singapore.