MAYNILA - Dama na ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ilang ospital sa Calabarzon, sa harap ng pagtala ng sunod-sunod na record new cases sa Pilipinas.

Sa Batangas Medical Center, nasa 80 hanggang 90 porsiyento nang okupado ang 160 kamang nakalaan para sa COVID-19 patients, ayon kay Dr. Jade Jaview na opisyal ng ospital.

Kombinasyon ito ng suspected, probable, at confirmed cases.

Binanggit naman ni Javier na 20 porsiyento o kabuuang 50 personnel ng ospital ang positibo sa COVID-19, habang ang iba ay naka-quarantine dahil close contact.

Hindi naman daw apektado ang operasyon ng ospital. Pero inabisuhan nila ang mga nais magpa-admit na pasyente na makipag-ugnayan muna sa ospital bago sila dalhin doon.

Ramdam din sa lalawigan ng Quezon ang pagdami ng mga nagpopositibo sa COVID-19 sa ilang ospital.

Sa Quezon Medical Center sa Lucena City, may 45 COVID-19 patient sa kanilang ospital, ayon sa medical director nilang si Dr. Rolando Padre.

Marami pa ang nasa holding area o temporary facilities na naghihintay ng swab test result.

Base sa datos ng ospital, nasa 70 hanggang 75 porsiyento ng COVID-19 patients ng ospital ang wala pang bakuna kontra COVID-19.

Sa ngayon, aniya, kahit may 3 nurses at 3 doktor na nagpopopsitibo sa COVID-19 ay nakakaya naman ang sitwasyon kahit marami pa rin ang mga pasyente.

Pero pinoproseso na rin nila ang pagkuha ng dagdag na staff bilang paghahanda oras na tumaas pa ang COVID-19 cases.

ONE HOSPITAL COMMAND

Mas mataas na rin ang natatanggap na tawag ng One Hospital Command kumpara noong delta surge.

Ayon kay Health Undersecretary Leopoldo Vega, kapansin-pansing 57 porsiyento ay isolation facilities ang hanap, habang 22 porsiyento ang naghahanap ng referral hospital. Ibig sabihin aniya ay mas marami ang mild cases kumpara noong delta surge na punuan ang mga ospital.

"Napapansin talaga namin ngayon ay yung mild at saka asymptomatic. Siguro, mga 97 percent ng ating mga new cases. Pero alam mo, ang dahilan din dito eh mataas na rin ang bakunado, lalong-lalo na dito sa NCR. Medyo ito ang nagbibigay ng proteksyon sa kanila sa severe at saka sa hospitalization," ani Vega.