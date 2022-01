Pagtanggap ng bata sa Moderna vaccine sa Makati Coliseum noong Enero 6, 2022. Basilio H. Sepe, ABS-CBN News

MAYNILA - Target ng National Task Force Against COVID-19 na mabakunahan na rin kontra COVID-19 simula ngayong Pebrero ang mga batang 5 hanggang 11 anyos.

Ayon kay vaccine czar Sec. Carlito Galvez Jr., inaasahang darating sa bansa ang Pfizer COVID-19 vaccine na formulated para sa mga edad 5 hanggang 11 anyos bandang katapusan na ng Enero. Kaya Pebrero na inaasahang masisimulan ang pagbabakuna sa kanila.

Pagdating na lang ng mga bakuna ang inaantay, bago ilabas ng National Vaccination Operations Center ang guidelines sa pagbabakuna ng naturang age group.

“Draft is ready. For fine tuning, including what volumes will arrive so we know saan mag-prioritize,” sabi ni NVOC Chairperson Usec. Myrna Cabotaje.

“But basically, same as 12 to 17 (years old), with modifications like assent,” dagdag niya.

Kasama rin sa target ngayong taon ang pagbabakuna kontra COVID-19 ng mga edad 4 na taong gulang pababa, na nasa higit labing isang milyon ang bilang. Inaasahang masisimulan ito bandang Abril, ayon kay Galvez.

Pero sa ngayon, wala pang COVID-19 vaccine na may emergency use authorization para magamit sa naturang age group sa Pilipinas. Sabi ni Galvez, nakikipag-usap na sila sa manufacturers.

“We are now making some contingencies to acquire doses that we need to include ages 0 to 4 years old,” aniya.

“Kami ay nakikipag-ugnayan na po sa ibang mga brand para po magkaroon po tayo ng EUA dito sa ages 3 to 11,” dagdag ni Galvez.

Pinag-aaralan na rin ng gobyerno ang pagbibigay ng COVID-19 booster shot sa mga batang 12 hanggang 17 years old, na nakikitang masisimulan sa ikalawang quarter ng taon, ayon kay Cabotaje.

“Being studied ang booster for 12 to 17 (years old)… We are looking at second quarter,” sabi niya.

Dagdag ni Galvez, kasama rin sa plano ngayong taon ang pagbibigay ng booster shot sa mga edad 5 hanggang 11 kung mabibigyan ng EUA ng Food and Drug Administration.

Nasa 52.8 milyon ang fully vaccinated na laban sa COVID-19, at 57.8 million naman ang may unang dose. Umabot na rin sa 3.5 million ang may booster shot o dagdag na dose.

KAUGNAY NA VIDEO

