Nakatakdang ipatupad sa probinsya ng Albay ang paghihigpit sa mga establisimiyento sa mga hindi pa bakunado kontra COVID-19, ayon kay Governor Al Francis Bichara.

Ayon kay Bichara, bawal na ang indoor at al freso dining, leisure trips maging ang pagpasok sa hotels, country clubs at iba pang establisimiyento sa Albay para sa mga di pa nakakakuha ng coronavirus shots.

Ito ay dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 hindi lang sa Albay kundi sa buong bansa, base sa executive order ng gobernador nitong Lunes.

Matatandaang ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na arestuhin o i-restrain ang mga hindi pa bakunadong indibidwal na patuloy na lumalabas sa kanilang mga tahanan.

Nanindigan naman ang Department of the Interior and Local Government (DILG) nitong Sabado na magiging "last resort" na lang ang pag-aresto sa mga residenteng hindi susunod sa polisiya.

APOR, IBA PANG RESIDENTE

Hindi naman papayagang makapasok sa malls at iba pang business establishments ang mga hindi pa bakunadong menor de edad na nasa 12 pababa.

Kahit ang Authorized Persons Outside Residence (APOR) na hindi pa bakunado, restricted sa paglabas ng kanilang mga barangay maliban na lang kung para sa essential goods and services ang pakay.

Hindi rin papayagan na makapasok sa trabaho ang mga hindi pa bakunado maliban na lang kung may maipakitang negatibong resulta ng RT-PCR test.

Muli namang ibabalik ng lokal na pamahalaan ng Albay ang mga border checkpoints.

Tanging ang mga fully-vaccinated ang papayagang makapasok sa probinsiya maliban na lang kung may maipakitang negative RT-PCR o antigen test sa loob ng 48 oras ang mga partially at unvaccinated na indibidwal.

Sisimulan ang implementasyon ng Executive Order sa Miyerkoles, Jan. 12.

Samantala, sa pinakahuling datos na inilabas ng Department of Health -Bicol nitong Martes, 361 ang naitalang bagong kaso sa rehiyon.

Naitala ang pinakamataas na bilang sa Camarines Sur na nasa 122, samantala 88 naman sa Naga City, 59 sa Sorsogon, 55 sa Albay, 28 sa Legazpi City, 3 sa Camarines Norte, at tig-isang kaso sa probinsiya ng Masbate at Catanduanes.

Apat naman na kaso ang naitala mula sa labas ng rehiyon.

Sa kabuuan, umabot na sa 48,322 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa Bicol kung saan 3,124 ang aktibong kaso at 2,000 ang bilang ng mga pasyenteng nasawi dahil sa virus.

Naniniwala ang mga eksperto na ang patuloy na pagtaas ng mga kaso ay dahil sa community transmission ng mas nakakahawang omicron variant.

— Ulat ni Karren Canon