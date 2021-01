Swab samples ng nakasalamuha ng OFW na positibo sa COVID-19 variant, sinusuri

MAYNILA — Sinusuri na ang swab samples ng mga taong nakasalamuha ng isang Filipino domestic worker sa Hong Kong na nag-positibo sa United Kingdom variant ng SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19.

Nauna nang inihayag ng Department of Health na isang 30-taong gulang na babaeng taga-Cagayan Valley region at ngayo'y nasa Hong Kong ang nakitaan ng bagong variant ng virus, na sinasabing mas nakahahawa.

Ayon kay Dr. Rio Magpantay, regional director ng DOH sa Cagayan Valley, pawang mga kaanak ng nasabing overseas Filipino worker ang mga close contact nito na kinuhanan ng swab sample.

"Kinuhanan namin sila ng swab then send to PGC (Philippine Genome Center). I think we have done what is supposed to be done. Vigilant pa rin kami sa mga kaso if there will be any," ani Magpantay sa panayam ng ABS-CBN News.

Sumailalim na rin sa antibody test ang pamilya pero wala namang nakitang antibody ng virus sa kanila.

Bago umalis ng Maynila pa-Hong Kong noong Disyembre 22, nag-negatibo sa swab test ang nasabing OFW.

Nag-positibo siya sa UK variant nang dumaan ulit sa swab test sa Hong Kong noong Enero 2.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News

