PH isa sa may pinakamalalang lagay ng trapiko sa mundo: report

ABS-CBN News/File

Kinuwestiyon ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang isang international report na nagsasabing pasok ang Pilipinas sa top 10 na mga bansang may pinakamalalang trapiko sa buong mundo.

Base sa ulat ng survey firm na Numbeo, ika-9 ang Pilipinas sa may pinakamasamang lagay ng trapiko sa buong mundo.

Nakakuha ang Pilipinas ng score na 198.84 points sa traffic index.

Pero kung sa mga bansang kasapi sa Association of Southeast Asian Nations lang, nangunguna ang Pilipinas sa may pinakamasamang sitwasyon ng trapiko sa rehiyon.

Nasaktan umano si MMDA traffic czar Bong Nebrija sa survey.

Hindi raw kasi maliwanag kung ano ang pinaghugutan ng datos.

"During 2020, last year, we were in pandemic most of the year... until the end of the year, ang volume lang natin was 80 percent," ani Nebrija.

"Noong nag-pandemya tayo, wala tayo public transport, wala tayong traffic. Nagtataka ako, bakit tayo ganoon pa rin," ani Nebrija.

Iginiit ni Nebrija na ang EDSA busway scheme pa rin ang solusyon para mapaluwag ang trapiko.

Kuntento naman daw ang mga pasahero ng bus dahil mas mabilis ang travel time nila ngayon kaya hinikayat ni Nebrija ang mga may sariling sasakyan na mag-mass transport na lang.

Pero ayon sa ulat, 12th worst ang Pilipinas sa buong mundo pagdating sa average travel time.

Sa inefficiency index, ika-9 sa pinakamalala ang Pilipinas.

Isinara naman simula nitong Lunes ang 2 U-turn slot sa bahagi ng EDSA-Caloocan, na nagdulot ng pagsikip ng trapiko.

Nananalig naman si Nebrija na matatapos ang busway project bago matapos ang first quarter ng taon. Doon umano makikita ang ginhawa para sa mga gumagamit ng EDSA.

-- Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News