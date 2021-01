Nigerian patay sa buy-bust operation sa Pasig City

MAYNILA - Nanlaban umano sa mga pulis kaya napatay ang isang Nigerian sa isang buy-bust operation na ikinasa ng Philippine Drug Enforcement Group ng Philippine National Police sa Pasig City.

Naganap ang transaksyon sa garahe ng isang hotel sa Bagong Ilog, Pasig City pasado alas singko ng hapon.

Sabi ni Police Colonel Moises Villaceran Jr, ang Pasig City police chief, bahagi ito ng serye ng police operations laban sa sinasabi sindikato ng droga na pawang Nigerian nationals.

“If you can recall iyong unang operation nila happened in Las Pinas last November and then noong Dec 31, mayroon ding nangyaring operation doon sa Tarlac, sa Concepcion, Tarlac wherein mayroon din who died in police operation. So ito ang pangatlo, at based sa data namin, through the drug enforcement group ng PNP, ito iyong leader, at kinukuha pa namin ang exact name ng leader nila," ani Villaceran.

Dagdag pa ni Villaceran, sinubukan ng suspek na labanan ang mga pulis kaya siya ay nabaril.

“During buy-bust operation, medyo natunugan ng suspek na ang katransaksyon niya ay pulis, so since maliit ang aming pulis, lumaban siya. Pero iyong backup ng pulis natin ay isa ring pulis, so iyon po ang bumaril sa kanya, and tinamaan siya so iyon ang nangyari," ani Villaceran

Nasa dalawang kilo ng hinihinalang shabu ang nakuha sa suspek.

Ayon sa Pasig Police, walang kasama ang suspek kanina pero hinahanap pa ang posibleng mga kasamahan pa niya sa na nagbebenta umano ng droga sa Tarlac, Las Pinas at sa Pasig City at plano din umanong pasukin ang halos buong Luzon.

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC