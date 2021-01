Mga misa para sa kapistahan ng Sto. Niño sa Cebu, gagawing online

CEBU CITY - Kinansela na ng mga paring Agustino ang pisikal na pagsisimba sa mga novena mass para sa ika-456 na kapistahan ng Señor Sto. Niño de Cebu.

Simula ngayong Martes, gagawin nang online ang oras-oras na misa para sa nobenaryo.

Sa virtual press briefing, ipinaliwanag ng mga paring Agustino na kanilang napagdesisyunan ang pagkansela sa public masses para sa ikabubuti ng karamihan sa gitna ng patuloy na banta ng COVID-19.

Ayon kay Rev. Fr. Ric Reyes, ang Secretary ng Fiesta Sr. Executive Committee, sinang-ayunan ni Cebu Archbishop Jose Palma at ng Emergency Operations Committee, Cebu City ang kanilang desisyon.

"Everything will be virtual. We enjoin everyone to tune in to live streaming and to our partner media outlets," pahayag ni Reyes.

Sa pang-apat na araw sa nobenaryo, tinataya ng mga paring Agustino na aabot sa 50,000 ang mga debotong magsisimba sa kabuuang sampung misa sa isang araw.

Sa opening salvo noong Enero 8, tinatayang umabot sa 30,000 ang mga debotong nagsimba.

Iniiwasan ng Cebu City government ang posibleng pagdami na naman ng kaso ng COVID-19 sa lungsod.

"We support the decision of the Augustinian friars," sabi ni Cebu City Mayor Edgardo Labella.

Ayon kay Cebu City Councilor Joel Garganera, head ng EOC, may mahigit 350 active cases ngayon sa syudad. Apat nito ay nahawa mula sa pagsisimba, bagaman nilinaw niya na hindi ito galing sa mga misa nobenaryo ng Sr Sto. Niño.

Pinapayagan pa rin ng pamunuang Agustino na makapasok ang mga deboto sa pilgrim center upang makakaway man lang sa imahen ng Sr. Sto. Niño, sa loob ng 30 segundo.

Panawagan ng Order of the Augustinian Recollects, OSA, sa mga deboto ang pag-unawa sa kanilang desisyon dahil para ito sa kapakanan ng lahat.

Ayon kay Rev. Fr. Pacifico Nohara, rector ng Basilica Minore del Sto. Niño, masakit man sa kanilang kalooban ang pagbabawal sa pisikal na pagsisimba, ngunit marahil ito aniya ang pamamaraan ng Diyos na walang buhay ang mamimiligro.

Hinikayat nila ang mga deboto na magsimba via online streaming.

Ang Sinulog festival na itinuturing na "cultural aspect" ng kapistahan ay hindi rin muna itinuloy noong nakaraang linggo. Plano itong isagawa sa buwan ng Abril kung kailan gugunitain ang ika-500 taon ng pagdating ng Kristiyanismo sa Cebu.

- Ulat ni Vilma Andales at Annie Perez

FROM THE ARCHIVES

Watch more in iWantTFC