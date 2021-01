Marawi naglaan ng P15 milyon para sa COVID-19 vaccines

Watch more in iWantTFC

Inihayag ngayong Lunes ni Marawi Mayor Majul Gandamra na naglaan ang lokal na pamahalaan nila ng P15 milyon para sa pagbili ng COVID-19 vaccines na ibibigay sa mga residente ng lungsod.

Aminado si Gandamra na maliit ang halaga kumpara sa perang inilaan ng ibang malalaking lungsod pero inisyal pa lamang ito.

"Comparatively speaking, napakalayo ng ating pondo from big cities like Manila, Quezon City. 'Di ganoon kalaki ang ating siyudad in terms of revenue," ani Gandamra sa panayam ng ABS-CBN News.

"Ang sa atin, kung hanggang saan kaya ang pondo, gusto natin mabigyan ang ating kababayan especially health, social workers," dagdag niya.

Ayon sa alkalde, 5,000 na taga-Marawi ang target mabakunahan sa paunang plano.

Nakikipag-ugnayan ngayon ang lokal na pamahalaan ng Marawi sa League of Cities of the Philippines (LCP) para kumausap ng mga supplier ng bakuna.

Sa ngayon, 12 na lang ang active COVID-19 cases sa Marawi, sabi ng lokal na pamahalaan.

Ayon naman kay LCP President Evelio Leonardia, 61 lungsod sa Pilipinas ang nag-commit ng P10 bilyon para makakuha ng sariling bakuna.

Dagdag ng LCP, ang pharmaceutical company na AstraZeneca ang nauna sa mga pakikipag-usap pero hindi nangangahulugang exclusive na doon lahat bibili ng bakuna.

Kakausapin pa ang ibang vaccine manufacturer, sabi ni Leonardia.

"We should be able to talk to all these prospective pharmaceutical firms so that we would be able to get all the specifications and all the details, particularly the efficacy of the vaccines," aniya.

Iba't ibang local government unit ang nag-anunsiyo kamakailan na pumasok sila sa kasunduan sa AstraZeneca para makabili ng bakuna laban sa COVID-19.

-- Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News

