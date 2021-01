Lumahok sa Traslacion? DOH may paalala

Traslacion 2021. George Calvelo, ABS-CBN News

Sabi sa TeleRadyo ni DOH Assistant Secretary Eric Tayag sa mga nakilahok sa Traslacion, i-monitor ang kanilang sarili sa anumang sintomas ng COVID-19.

Kung makaramdam ng sintomas ay agad itong i-report sa barangay health center o sa kanilang mga doktor.

Sabi naman ni Dr. Ana Ong-Lim ng DOH technical working group, huwag nang hintayin na makaranas ng sintomas bago mag-self-isolate para hindi na makapanghawa pa ng iba. Gayunpaman, aminado siyang hindi ito madaling gawin para sa ilang deboto.

"Kung pumunta ka, well, better talaga na mag-self-quarantine... but we know that's quite difficult. Siguro practical application is huwag na masyadong maggagala para mabawasan ang iyong potential contact," aniya sa TeleRadyo.

"Ngayon pa lang, magandang mag-ingat para kung may mangyari within the next 14 days, hindi tayo masyadong maraming idinadamay. Kung wala, eh 'di maganda," dagdag niya.

Nauna nang sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno na nasa 400,000 ang tinatayang dumalo sa Traslacion.

Ayon kay Ong-Lim, sa dami aniya ng tao sa Quiapo noong Sabado ay hindi malayong mayroong may COVID-19 doon.

Maraming bumatikos kung bakit daw tinuloy pa rin ang Traslacion sa gitna ng pandemya. May mga nagsasabing mass gathering pa rin ang nangyari at dapat naging online na lang muna lahat.