Kondisyon ng mga PSG members na nabakunahan kontra COVID-19, dapat bantayan

MAYNILA - Dapat mabantayan ang kondisyon ng mga miyembro ng Presidential Security Group (PSG) na nauna nang nabakunahan kontra COVID-19, ayon sa isang senador ngayong Lunes.

Sa isang pagdinig sa Senado, naitanong ang estado ng mga miyembro ng PSG. Ayon kay Sen. Risa Hontiveros, dapat ay mayroong nakatutok sa kondisyon ng mga PSG members na naturukan na ng bakuna.

Aminado si Food and Drug Administration Director General Usec. Eric Domingo na limitado pa ang kaniyang kaalaman patungkol dito. Subalit sa kaniyang pagkakaalam aniya, kahapon ay sumulat na ang Department of Health sa PSG para bantayan ang kondisyon ng mga nabakunahan.

"I have limited knowledge on this. However, I know that I received a letter from Sec. Duque at sumulat na po sila sa PSG asking for the list if anybody was vaccinated, kung meron pong adverse effects. Ang alam ko po, hiningi po ni Sec. Duque yun for DOH," ani Domingo.

Ayon naman kay COVID-19 task force Deputy Chief Implementer Vince Dizon, umaaksyon dito ang DOH.

“I think the DOH is acting accordingly… to monitor and to investigate this incident," ani Dizon.

Nang mausisa naman ni Sen. Richard Gordon ang kawalan ng registration ng bakunang ginamit ng PSG, umamin ang FDA na delikado ito.

Kumbinsido si Domingo na delikado ang ginawa ng PSG na maagang pagbabakuna sa kanilang mga miyembro gamit ang hindi rehistradong produkto.

Samantala, ayon kay Dizon, magkakaroon ng vaccine passport ang mga naturukan na ng bakuna. Magiging digital ito na mayroong QR code para sa bawat indibidwal na nabakunahan na at kalaunan ay maaring magamit na sa pagbiyahe.

Aminado si Dizon na malaking hamon ang malawakang pagbabakuna kaya kailangan ng katuwang gaya ng Philippine Red Cross para sa mass vaccination program ng pamahalaan.

Sa Biyernes, magkakaroon ulit ng pagdinig ang Senado.

Ayon kay Senate President Tito Sotto, may mga mahalagang resource person pa kasi na kailangang ipatawag para sa kalinawan ng isyu.