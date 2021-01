Gobyerno idenetalye ang roadmap para sa pagbabakuna vs COVID-19

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Sa ikatlong linggo ng Pebrero darating sa Pilipinas ang unang batch ng mga bakuna laban sa bagong coronavirus, ayon sa National Task Force Against COVID-19.

Ito ang ibinunyag ng task force at ng Department of Health (DOH) sa Senado nitong Lunes, kung saan idinetalye nila ang "National COVID-19 Vaccination Program" o ang roadmap sa pagtuturok ng bakuna.

Anila, 148 million doses ng COVID-19 vaccines mula sa 7 manufacturer ang maibibigay sa 50 hanggang 70 milyong Pinoy ngayong 2021.

Pero dahil napag-iwanan na ng ibang mga bansa sa Asya na nakatanggap na ng mga bakuna, hindi agad nakumbinsi ang mga senador.

Pero paliwanag ni vaccine czar Sec. Carlito Galvez, karamihan kasi ng suplay ay napunta sa mayayamang bansa.

"Eighty percent of global supply has gone to rich countries," aniya.

Pero giit niya, sa Pebrero 20 daw inaasahang darating ang unang batch ng COVID-19 vaccines sa Pilipinas at agad sisimulan ang pagbabakuna.

Vaccine supply na tiyak nang makukuha ng Pilipinas:

25 million doses — Sinovac (China)

30 million doses — Covovax (India)

2.5 million doses — AstraZeneca (UK)

Bukod pa ito sa hindi bababa 2.5 milyon doses ng Astraeneca vaccine na makukuha sa inisyatibo ng private sector.

Ayon kay Healh Sec. Francisco Duque III, gagawa ng online master list ng mga babakunahan ang DOH, Department of Information and Communications Technology, at local government units.

Bibigyan sila ng sariling QR code.

Bubuo din ng vaccination teams, na pangungunahan ng isang doktor, at may teams din na magmo-monitor sa reaksiyon sa bakuna.

Priority list

1st priority: frontline health workers

2nd priority: indigent senior citizens

3rd priority: remaining senior citizens

4th priority: remaining indigent population

5th priority: uniformed personnel (PNP, AFP, PCG, BFP, CAFGU)

Nilinaw naman ng FDA na dadaan pa rin sa national government ang pakikipagkasunduan ng mga LGU sa pharmaceutical companies para sa pagbili ng bakuna at hindi maaaring direktang makipagtransaksiyon ang mga LGU.

Hindi naman tinalakay ang kontrobersiyang kinasasangkutan ng Presidential Security Group sa hindi awtorisadong pagtuturok ng COVID-19 vaccine.

–Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News