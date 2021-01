GenSan naglaan ng budget para sa COVID-19 vaccine pero hindi lahat pabor na mabakunahan

GENERAL SANTOS CITY - Naglaan ng P200 milyon ang lokal na pamahalaan ng General Santos City para sa pagbili ng COVID-19 vaccine para sa mga residente ng lungsod.

Ayon kay Mayor Ronnel Rivera, ang naturang budget ay inisyal na pondo lang dahil tatagal ng limang tao ang kanilang COVID-19 vaccination program. Magdaragdag aniya sila ng pondo para sa mga susunod na taon.

"So far, we have the vaccine plan already para sa roll out ng plano ng pag-vaccine natin. So we allocated, initial P200 million," sabi ni Rivera.

"Pero we know na yung vaccine is a continuous program until na 'di matapos ang pandemic sa bansa natin. So, we’re looking at a 5-year plan for vaccine. So, initially, pag-start niyan, we will allocate P200 million initial fund for the vaccine," dagdag niya.

Hati naman ang mga residente ukol sa pagpapabakuna.

Ang iba ay payag na mabakunahan dahil para naman umano ito sa kaligtasan nila at ng kanilang pamilya.

"Para po sa akin, okay po ang vaccine kung ito po ay libre, para po mas safe para sa akin at sa buong pamilya ko at sa buong General Santos City, at kung ito ay safe at makakatulong sa ating health," ayon sa residenteng si Girlie Adoc.

Mas maigi pa nga umano kung ito ay libre. Pero dasal nila, sana ang bakuna ay ligtas.

Ang iba naman ay tutol na mabakunahan dahil hindi pa umano tiyak ang kaligtasan nito at ang proteksyong maibibigay kontra sa sakit.

"Hindi po, kasi parang ginamit lang katawan ko. At saka, hindi pa naman sila sigurado kung makakagamot talaga yung iinjection nila sa akin eh," ayon naman kay Rolibethe Moquerio.

Kaya doble ingat na lang sila at susundin ang health protocols ng pamahalaan.