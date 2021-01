'Dispalinghadong kagamitan', dahilan umano ng pagbagsak ng crane sa Pasay City

MAYNILA - Pumalyang kagamitan ang dahilan ng pagbagsak ng crane sa isang gusali sa Pasay City Linggo ng umaga, ayon kay City Engineer Edwin Javaluyas.

Bumigay umano ang pagkaka-welding sa pinaka pundasyon ng crane sa ginagawang condominium dahilan para mahulog sa katabing gusali ng Lions Club.

A part of a tower crane fell on to the property of the Pasay City Lions Club in Barangay 86, Pasay City, damaging their office and a portion of their building's second floor this Sunday.



The incident happened around 1 a.m., according to witnesses. | Mark Demayo, ABS-CBN News pic.twitter.com/yrHVMrAZx1