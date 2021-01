Bagong MMDA Chairman Benhur Abalos at TIEZA board member Mark Lapid, nanumpa na

MAYNILA - Nanumpa ngayong Lunes kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacañang ang bagong chairman ng Metropolitan Manila Development Authority na si Benjamin "Benhur" Abalos Jr.

Siya ang napiling kapalit ni Danilo Lim na namatay noong nakaraang linggo.

New MMDA chairman Benhur Abalos takes his oath before President Duterte at Malacañang (📸Sen. Bong Go) | via @joycebalancio pic.twitter.com/zJowa1LSej

Nanumpa rin ang aktor at dating Pampanga Governor na si Mark Lapid bilang board member ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority (TIEZA).

Inaprubahan rin ni Duterte ang nominasyon kay Lapid bilang chief operation officer (COO) ng TIEZA.

Mark Lapid takes his oath as member of TIEZA board of directors, before Tourism Secretary @BernaPuyat. his father Sen. Lito Lapid was with him. 📸 Mark Lapid pic.twitter.com/2I0yiJPqLd