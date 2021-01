3 wild birds na-rescue mula sa hinihinalang illegal wildlife trader sa Bulacan

Anila, 2 raptor at isang water bird ang kanilang nakuha, na ngayon ay nasa ligtas nang kalagayan. Retrato mula kay Gracie Rutao

MAYNILA– Na-rescue kamakailan ang 3 wild birds mula sa isang hinihinalang illegal wildlife trader sa probinsiya ng Bulacan.

Ikinasa ang operasyon ng Wildlife Enforcement Team ng Department of Environment and Natural Resources-Community Environment and Natural Resources Office (DENR-CENRO).

Anila, 2 raptor at isang water bird ang kanilang nakuha, na ngayon ay nasa ligtas nang kalagayan.

Nakatanggap umano ang CENRO ng reklamo mula sa isang concerned citizen na may 2 Crested Serpent Eagles (Spilornis Cheela) at isang White-Breasted Waterhen (Amaurornis Phoenicurus) ang nahuli at itinago sa isang bahay sa Barangay Pasong Callos sa San Rafael, Bulacan.

Sa operasyon ng mga awtoridad, natagpuan ang mga ibon sa loob ng tirahan ng suspek na kinilalang si Arnold Santos. Wala itong maipakitang mga dokumento o permit mula sa DENR upang makapagpanatili ng mga raptor.

Nasa pangangalaga na ng DENR-Biodiversity Management Bureau sa Quezon City ang 2 na-rescue na Serpent Eagles para sumailalim sa pangangalaga at paggamot bago pakawalan ang mga ito.

Ang White-Breasted Waterhen naman ay kaagad ding pinakawalan matapos na masuri at makitang malusog ng CENRO wildlife personnel.

Ayon kay Dennis Vergara ng CENRO-Baliuag, maghahain sila ng kasong kriminal laban sa suspek dahil sa paglabag sa Republic Act No. 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001.

Hinimok din ang publiko na kaagad iulat sa pinakamalapit na tanggapan ng DENR ang anumang ilegal na wildlife trade at pagbebenta online.

–Ulat ni Gracie Rutao