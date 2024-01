Daan-daang deboto dumalo sa huling Misa para sa Itim na Nazareno

Job Manahan, ABS-CBN News

MAYNILA — Daan-daang deboto ng Itim na Nazareno ang dumagsa sa huling Misa para sa kapistahan ng poon nitong Martes para magpasalamat at manalangin.

Dala ng ilang mga deboto ang maliit nilang replica ng Nazareno samantalang naka-paa naman ang iba. Marami sa kanila ang nagsabing hindi na nakapunta sa Traslacion dahil sa kanilang pangangatawan kaya mas pinili na lang raw nilang dumalo ng Misa.

Isa na rito si Isabelita Aguilar na napaiyak habang nakikinig ng Misa.

Kuwento ni Aguilar, hindi niya napigilang mapaiyak nang dinggin sa Nazareno ang panalangin niyang mahilom ang anak niyang may stage 2 cancer at isa pang anak na may depression.

“Para sa pamilya. Gusto ko maayos na kondisyon at gumaling na ang anak kong may sakit,” sabi ng 68 anyos, na matagal nang deboto ng Nazareno.

“Pagod ako sa pagtitinda sa maghapon. Gusto ko makasimba dito sa Quiapo. Sabi ko, Hesus sana gisingin mo ako sa tamang oras para makarating ako sa inyong tahanan. Tinupad naman niya. Nagising ako mag-11 na,” dagdag niya.

“Huling Misa naaabutan ko. Masaya ako. Magaan ang pakiramdam ko,” sabi niya.

Watch more News on iWantTFC

Si Erica Mendoza naman at kanyang anak at kapatid ay pumunta na lang sa huling Misa dahil kabuwanan na niya. Hindi na raw siya nag-atubili dumalo sa mismong Traslacion sa takot na manganak siya nitong Martes.

“Masaya kasi nagdadasal naman kami ng dalawang anak ko kaya pinilit kong makapunta dito… pinagdasal ko ang baby ko na safe siyang makalabas ngayong buwan,” sabi ni Mendoza.

“Hindi ko kayang makipagsabayan sa sobrang daming tao,” dagdag niya.

Dinayo naman ni Baby Capunno at kanyang pamilya ang Quiapo mula Lemery, Batangas. Panata na raw nila ito talaga.

“Siyempre sa anak at sa pamilya. Yung sa kalusugan ko at mga anak ko na sana makapagtapos ng pag-aaral,” ani Capunno.

Sa kanyang homily, sinabi ni Rev. Edward Jayson “Ejay” San Diego na magmahal ang mga deboto ng Nazareno tulad ng Diyos.

“Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang ating tinatanggap araw-araw. Bumubuhos ang biyaya ng Diyos sa atin lalo’t higit ngayon sa Kapistahan ng Nazareno,” sabi ni San Diego.

“Bagamat tayo ay madalas na nakakalimot, madalas na nagkakasala, patuloy pa rin tayong pinagkakalooban ng Diyos ng kanyang biyaya dahil tayo ay minamahal ng Diyos,” dagdag niya.

Mahal daw ng Diyos ang lahat sa kabila ng karamdaman at mabigat na kanilang pinagdadaanan sa buhay, aniya. Hindi rin daw magpapabaya ang Diyos.

“Ganyan magmahal ang Diyos dahil ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang nararamdaman… [ito] ay nakikita, nakakasama, at nararanasan dahil si Hesus ang konkretong pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat,” dagdag niya.

Umabot sa higit 6 na milyong deboto ang lumahok sa Kapistahan ng Itim na Nazareno nitong Martes, sabi ng Quiapo Church.