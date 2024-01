Choral concert ng mga Pinoy sa Barcelona at Roma, hinangaan

BARCELONA - Kinilig ang audience nang awitin ng grupong Coro Kudyapi ang “Pasko na Naman” bilang pagbabalik alaala sa mga sikat na awiting Pamasko.

Isang gabi ng musika at pagtatanghal ang handog ng koro na bukod sa kantahan, may sayaw at pagtugtog ng iba-ibang instrument, gaya ng ukelele at gitara.

Ang koro ay binubuo ng third generation Pinoy talents o mga Pinoy na ipinanganak o lumaki sa Spain. Binubuo sila ng mahigit 40 na miyembro.

“Nakaka-proud kasi kahit maliliit na bata at yung iba ipinanganak sa Pilipinas, yung iba ipinanganak dito, tapos kumakanta sila ng English, ng Spanish, ng Tagalog.” sabi ni Babylyn Felix, residente ng Barcelona.

Binuo ang koro noong 2004, bilang children´s choir at patuloy na umaawit sa mga Misa, at nagbibigay ng musical performances sa Spain at iba pang mga lungsod sa Europa.

ROME, ITALY

Tagumpay din ang thanksgiving concert ng Isang Tinig Choir na bukod sa Christmas songs, kumanta mga awiting may tema ng pag-ibig, kalikasan at kapayapaan.

"Gusto naming magkaroon ng (concert) na mag-symbolize sa nagkakaisang tinig ng mga Pilipino rito sa Roma, when it comes to our service to the Church,” sabi ni Noel Parin, conductor ng Isang Tinig Choir.

Ang koro ay mula sa ‘Grand Choir’ na kumanta noong 2019 para sa Simbang Gabi sa Vatican na pinangunahan ni Pope Francis.

Sila rin ang kumanta sa Misa sa Vatican na pinangunahan muli ni Pope Francis para sa ika-500 anibersaryo ng Kristyanismo sa Pilipinas.

“Sa aming pagiging migrante dito, nagagawa po namin ang makapagbigay pa rin ng paglilingkod sa Panginoon. Nababahagi po namin ang aming oras at maligaya po kaming nakakapaghandog ng mga awitin,” sabi Lina Garcia Maliglig, Alto, San Raffaele Arcangelo Filipino Charismatic community.

Bilang pasasalamat sa tatlong taong paglilingkod sa Simbahan gamit ang musika, nag-alay ng 10 kanta ang koro.

Nagsanib-puwersa din ang kinatawan ng Philippine Embassy sa Roma at Holy See sa isang Christmas tree at parol lighting na ginanap sa chancery ng Embahada sa Roma. Nakiisa rito ang ilang miyembro ng Filipino community at religious groups.

Dumalo rin ang Congen Elmer Cato at Tourism Attache to the UK and director for Northern and Southern Europe, Gerard Panga.

“Alam nating ‘di kayang tumbasan ng ating pagdiriwang ang magarbo at mahabang selebrasyon ng Pasko sa Pilipinas, ngunit ang mahalaga ay magkasama-sama tayo sa paggunita ng diwa ng Pasko saan man tayo naroroon,” sabi ni Amb. Neal Imperial, PH Ambassador to Italy.

“If we have this community & we can count on each other, within this community it eases the pain and the longing to be back home in the Philippines,” sabi ni Amb. Myla Grace Macahilig, PH Ambassador to the Holy See.

Ikinatuwa din ng mga Pinoy sa Italya ang kolaborasyon para gawing espesyal ang katatapos na Kapaskuhan.

“Sa kapwa nating Pilipino, lakasan lang ang loob natin as an OFW, ginagawa natin ito para sa pamilya nating lahat,” sabi ni Kevin Avelino, negosyante.

“May galak sa ating puso kahit na ‘di natin kasama ang ating mga pamilya kahit malayo po tayo,” sabi ni Benjamin Eclarin, vice-president, Philippine Independence Day association

(Kasama ang ulat ni Sandra Sotelo sa Spain)

