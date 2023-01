MAYNILA — Hindi na aabot sa 1,000 ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 kada araw pagsapit ng Pebrero, sabi ngayong Martes ng Department of Health (DOH).

Base sa pinakahuling projection ng ahenisya, hindi na nakikitang lalagpas ng 1,000 ang kaso kada araw pagdating ng kalagitnaan ng Pebrero.

"If minimum public health standards will decline and tuloy-tuloy ang pasok ng variants na highly evasive and transmissible, we can see up to 730 cases by February 15. So hanggang ganon lang ang nakikita ng projections natin ngayon," ani DOH Officer-in-Charge Maria Rosario Vergeire.

Base sa datos ng DOH, patuloy ang pag-plateau at pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa buong bansa, matapos ang bahagyang pagtaas ng kaso ng sakit nitong mga nakaraang buwan.

Pero nakita rin umano ang pagbagal sa pagbaba ng mga naa-admit sa ospital bunsod ng malalang uri ng COVID-19.

Ang magandang estado ng bansa ngayon ang rason ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung bakit tila nag-aalinlangan siyang palawigin ang state of calamity dahil sa COVID.

Bagaman susundin ng DOH ang magiging desisyon ni Marcos, iginiit ni Vergeire na nananatiling mahalaga ang pagpapalawig sa state of calamity.

"We're talking about other conditions na nakapasok sa state of calamity katulad ng tax exemptions natin when we procured these [COVID-19] vaccines and other commodities that we need for COVID-19 response," ani Vergeire.

"Nandiyan din 'yong health emergency allowance for health workers natin which is also anchored on state of calamity. It is still significant for us," dagdag niya.

Tumanggi rin muna ang DOH na pangalanan ang mga bansang nagpahayag ng intensiyong mag-donate ng bivalent COVID-19 vaccines sa Pilipinas pero tiniyak ni Vergeire na sapat ang bilang na ito para mabigyan ang mga kakailanganing turukan nito.

Ayon pa kay Vergeire, tuloy-tuloy din ang pagmo-monitor ng Bureau of Quarantine sa mga papasok ng bansa. Sa katunayan, may mga bagong sample nang naibigay sa Philippine Genome Center para sumailalim umano sa sequencing.

Inaasahan namang sa mga susunod na araw ay lalabas na ang resulta ng sequencing sa sample ng 8 Pinoy na galing China na nagpositibo sa COVID-19 pagdating sa Pilipinas, para malaman kung aling subvariant ng omicron ang tumama sa kanila.

