MAYNILA -- Ang paglayo sa dumaraming kaso ng COVID-19 sa National Capital Region sana ang dahilan ni "Donna" sa pag-book ng flight papuntang Boracay noong Enero 9.

Pero dahil ibinalik ang negative na RT-PCR, o reverse transcription polymerase chain reaction, test result bilang requirement papasok ng isla, hindi lang 1 kundi 3 beses na niyang ni-rebook ang kaniyang flight.

Hindi pa kasi lumalabas ang resulta ng test ng kaniyang kasama.

Kaya sa halip na ma-relax, iba ang nangingibabaw na pakiramdam ngayon ni "Donna."

"Anxiety and panic attack 'yung mostly nararamdaman and 'yung accumulation ng expenses pagdating sa rebookings," ani "Donna."

"Feeling ko ipapa-rebook ko na lang next month. By then sana mas konti na 'yong cases," aniya.

Ang sinasabing dahilan ng laboratoryo kay "Donna" ay sadyang maraming nagpapa-test ngayon kaya hindi agad nalalabas ang test results.

Ramdam naman agad ng lokal na pamahalaan ng Boracay ang pagbaba ng bilang ng tourist arrival sa unang araw pa lang ng pagbabalik ng RT-PCR test requirement.

Mula 2,500 arrivals noong Sabado o araw bago ibalik ang requirement, bumagsak agad nang kalahati ang bilang ng mga turista noong Linggo.

Sa kabila ng inaasahang epekto sa turismo, aminado si Malay Mayor Frolibar Bautista na makakatulong ang polisiya para mapabagal o mapigilan ang pagdami ng COVID-19 cases sa isla.

"This is a very good step in order to stop the spread since noong nag-start itong nagka-COVID is from tourist from Metro Manila," ani Bautista.

Sa ngayon, 44 kaso ng COVID-19 ang naitala sa Boracay, kung saan 17 ang tourism workers habang 27 ang turista.

Ayon kay Bautista, plantsado naman ang mga hakbang sakaling mag-develop ng sintomas ng COVID ang isang turista ng isla.

"Mayroon tayong safety officers sa every establishment so alam na nila kung ano ang dapat gawin, kung may mga referral," ani Bautista.

Hindi pa masabi sa ngayon kung hanggang kailanan magtatagal ang paghingi ng negative RT-PCR test result bilang requirement.

Pero ayon sa lokal na pamahalaan, malinaw na hanggang mataas ang banta ng pagkakaroon ng sakit sa mga lugar gaya ng Metro Manila, asahang tuloy-tuloy ang requirement na ito.

Nanawagan naman ang lokal na health office sa mga turista na maging tapat sa lagay ng kanilang kalusugan.

Pinalawig na rin ang curfew sa isla mula alas-10 ng gabi hanggang alas-4 ng madaling araw.

Pinapayagan namang mag-operate ang mga establisimyento nang hanggang 30 porsiyento kapasidad kapag indoor at 50 porsiyento kapag outdoor para sa mga bakunadong kostumer.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News