Nakapagtala ngayong Lunes ang Pilipinas ng 33,169 dagdag na kaso ng COVID-19, ang pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso mula nang mag-umpisa ang pandemya.

Ito na rin ang ikatlong sunod na araw na nakapagtala ang bansa ng record high na mga bagong kaso sa loob ng isang araw. Nasa 28,707 ito noong Linggo at 26,458 noong Sabado.

Dahil sa mga bagong kaso, umakyat sa 2,998,530 ang kabuuang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, kung saan 157,526 ang active cases, ayon sa datos mula sa Department of Health (DOH).

Nanguna ang National Capital Region sa mga rehiyon na may pinakamaraming kaso sa 18,535. Sinundan ito ng Calabarzon (7,443) at Central Luzon (3,403).

Ayon kay Health spokesperson Maria Rosario Vergeire, malaki ang posibilidad na hindi lang ito ang kaso sa bansa.

"I can really say honestly that it is just a fraction of what we see among cases in the country because we already know a lot of people are using antigen tests and the submission of these are incomplete. That's why we are advising people to isolate to stop transmission," ani Vergeire.

Umabot naman sa 46 porsiyento ang positivity rate ng bansa. Ibig sabihin, halos 1 sa bawat 2 tine-test ang nagpo-positibo sa COVID-19.

Sa huling case bulletin ng DOH, nasa 73,000 ang testing capacity ngayon ng Pilipinas.

Ayon kay ABS-CBN Data Analytics head Edson Guido, kapag nalagpasan na ng bilang ng mga nagpopositibo ang testing capacity ng bansa, hindi na makatotohanang representation ng nangyayari ang datos na inilalabas.

Ang pinakamataas na testing capacity ng bansa ay noong Setyembre 8, 2021 kung saan nakapag-test ng 85,000 indibidwal.

Nauna nang sinabi ng DOH na bukod sa mataas na demand ng testing, apektado rin ang mga testing site dahil mismong ang mga nagsa-swab ay nahahawa rin ng COVID-19.

Ayon kay Guido, may epekto ang naturang sitwasyon sa bilang na naitatala kada araw.

Isa sa mga nakikitang solusyon ng DOH ay mas higpitan ang paglimita kung sino ang bibigyang prayoridad sa pagte-test.

"We have targeted base testing strategy. We have implemented this from the very start, we only test symptomatic and with exposure," ani Vergeire.

"What we need to do, just like in our vaccination, if they are A2 or A3 they can present their senior citizens cards. We are talking to experts if we can do that so we can preserve capacity," aniya.

Dagdag ni Vergeire: "I call on everybody, please, if you [are] mild or asymptomatic, isolate already. You can forgo testing. Let us try to reserve our testing for seniors and with comorbidities."

Handa naman aniya ang bansa sakaling magpatuloy ang pagtaas ng bilang ng mga kaso.

Umaasa rin ang DOH na mas maagang maabot ang peak ng pagtaas ng mga kaso para rin mas mabilis itong bumaba.

— May ulat ni Wena Cos, ABS-CBN News