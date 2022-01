Churchgoers are kept several meters away from the Quiapo Church on Jan. 7, 2021 in the absence of face-to-face Masses. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA — Hindi pa inirerekomenda ng grupo ng mga doktor ang pagtaas ng COVID-19 Alert Level sa bansa sa kabila ng banta ng mas nakahahawang omicron variant.

"We are not going to actually say or recommend na itaas, kasi sa alert level na ngayon, napansin naman namin na maganda 'yung naging effect sa mga mamamayan natin dahil hindi na masyadong naglalabas ang mga tao," ani Dr. Maricar Limpin, presidente ng Philippine College of Physicians.

"But maybe, kasi natatakot din sila dahil nakita nila kung gaano kadami ang nagiging kaso ng COVID-19 sa araw-araw."

Sa panayam sa TeleRadyo ngayong Lunes, sinabi ni Limpin na halos lahat ng ospital ay puno ang emergency department. Malapit na rin umanong mapuno ang mga ICU at ward.

"Karamihan naa-admit sa ICU, 85 percent, hindi bakunado," aniya.

Sinabi naman niya karamihan sa mga dinadala sa ospital ay mild o moderate COVID-19 cases.

Hindi naman nagustuhan ni Limpin ang pahayag ng isang eksperto na ang omicron variant ang posibleng katapusan ng pandemya dahil mild lang ang sintomas nito.

"I think it is quite irresponsible ng isang tao kung sasabihan lang niya na mild," aniya.

"Majority ng tao, magiging mild, at the most, moderate lang ang presentation. Pero kung ikaw ay may comorbid conditions at ikaw ay senior citizen, ang possibility na magkakaroon ng severe COVID ay mataas."

"Napakaaga pa po para sabihin natin na itong omicron variant will be the end of the pandemic," dagdag ni Limpin.

