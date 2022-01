Pagsulpot ng bagong COVID-19 variants pinangangambahan

MAYNILA — Nagbabala ang isang eksperto na posibleng madagdagan pa ang variants ng COVID-19 kung magpapatuloy ang transmission o hawahan ng naturang sakit.

Paliwanag ni Dra. Nina Gloriani, chairperson ng Vaccine Expert Panel ng Department of Science and Technology (DOST), kung mababa ang bilang ng mga nababakunahan at hindi mag-iingat ang mga tao ay patuloy na dadami ang tatamaan ng COVID-19.



Dahil dito ay magiging mataas ang tsansang manganak ang virus at mag-mutate, na posibleng pagmulan ng bagong variants.

"Hindi mapipigil ang paggawa ng mutation ng variants na yan habang ang protection ng mga tao ay mababa... We're talking about global. Kasi wala naman sa atin ang omicron noon, saan nanggaling iyan?" ani Gloriani.

Binigyang-diin din ni Gloriani na mas mabuting magkaroon ng herd immunity sa pamamagitan ng pagbabakuna at hindi dahil sa pagkalat ng omicron variant.

Ito'y matapos sabihin kamakailan ng isang molecular biologist na maaaring magsilbing "natural vaccine" ang omicron variant dahil ang mga gagaling mula sa variant na ito ay magkakaroon ng antibodies.

"Hindi natin gusto na magkasakit ng mga tao para lang makakuha ng tinatawag natin na herd immunity, hindi natin alam ang magiging epekto sa kanila nitong virus," giit ng eksperto.