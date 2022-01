Patay ang isang 35-anyos na magsasaka matapos ma-hit-and-run ng isang ambulansya sa national highway sa bayan ng Tagudin, Ilocos Sur noong Sabado.

Ayon sa hepe ng Tagudin MPS na si Police Maj. Omar David nitong Lunes, patawid na ng kalsada sa sa Barangay Borono ang biktima nang mabangga siya ng ambulansiya. Hindi hinintuan ng driver ang biktima.

Isinugod sa ospital ang biktima, na napuruhan sa ulo, pero namatay siya habang ginagamot.

Sa tulong ng mga testigo, natunton at nakilala ang driver ng ambulansya, na mula Sta. Maria, Ilocos Sur.

Ang ambulansya ay pagmamay-ari ng lokal na pamahalaan ng Sta. Maria.

"Tumawag kami sa tactical operations namin sa Ilocos Sur Police Provincial Office, so through our provincial director, he directed all chiefs of police to check all ambulances within the AOR (area of operation)," ani David.

Inamin ng driver sa pulisya na dahil sa takot, ay hindi niya hinintuan ang biktima. Sakay niya umano ang isang returning resident na kaniyang sinundo sa boundary ng Ilocos Sur at La Union nang mangyari ang aksidente.

Nakakulong ngayon sa Tagudin Police Station ang driver na nahaharap sa reklamong reckless imprudence in homicide.

— Ulat ni Grace Alba

