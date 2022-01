MAYNILA — Umapela sa pamahalaan ang grupong Alliance of Health Workers (AHW) na huwag paiksiin ang isolation at quarantine period ng mga medical frontliners na magpopositibo o malalantad sa COVID-19.



Ani Robert Mendoza, national president ng AHW, nakalulungkot umano kung papapasukin pa ang mga asymptomatic healthcare workers dahil may banta pa rin na makapanghawa sila ng virus.

"Kung 10 days ang standard, dapat 10 days lahat ang health workers. Dapat yung mga health workers, hindi gawing 5 day, kasi pare-pareho naman tayong tao. And at the same time, ito yung sinasabing standard para rito sa isolation na ito," ani Mendoza.

Sa ilalim kasi ng bagong polisiya ng pamahalaan, pinaikli ang quarantine ng mga COVID-19 positive health workers na asymptomatic at fully-vaccinated. Sa halip na 10 araw, maaari na umano silang bumalik sa trabaho makalipas ang 5 araw lang.

Giit ng AHW, sa halip na paiksiin ang isolation period, tugunan na lang ng gobyerno ang understaffing ng healthcare workers sa mga ospital.

"Matagal nang may understaffing. Pero yung mass hiring, magkaroon ng plantilla position, hindi tinutugunan ng Department of Health. Imagine, meron tayong almost 14,000 plus na vacant plantilla position sa DOH, pero anong hina-hire nila? Mga contractual health workers," hinaing ni Mendoza.



Nanawagan din si Mendoza sa pamahalaan na ibigay nang buo ang benepisyo ng mga health workers na kakailanganing sumailalim sa isolation at quarantine.

Sabi naman ni Presidential Adviser for COVID-19 Response Vince Dizon nitong Lunes, pinag-aaralan na rin nila kung ipatutupad ang mas maiksing quarantine sa iba pang indibidwal bukod sa health workers.

RELATED VIDEO

Watch more on iWantTFC